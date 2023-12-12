人民网北京12月12日电 （焦磊）随着“双碳”战略的提出，发展新能源汽车成为推动实现碳中和目标的重要路径。在日前举行的2023世界新能源汽车大会（WNEVC）上，华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙表示，碳中和由全球共识走向全球行动，而交通电动化是实现碳中和目标的关键一环。华为数字能源致力于新能源汽车与充电网络高质量协同发展，提升用户体验，加速汽车产业全面电动化。

当前，充电不便捷、续航焦虑、性价比不高是影响用户选择新能源汽车的主要问题。华为数字能源认为，在城市区域每1至2公里的半径范围，在所有公路服务区、加油站，加快建设以超充和快充为主的高质量充电基础设施，通过“广覆盖”“超快充”，可破解充电难题并缓解续航焦虑。

据侯金龙介绍，华为数字能源将携手客户、伙伴，计划于2024年率先在全国340多个城市和主要公路部署超过10万个华为全液冷超快充充电桩，实现“有路的地方就有高质量充电”。

业内分析认为，随着以碳化硅和氮化镓为代表的第三代功率半导体与高倍率动力电池的日益成熟，电动汽车正加速向高压化超充方向发展。全面高压化将从B、C级车走向A级车及商用车，进一步提升电动车的竞争力。车企也将加快800V高压车型的上市步伐，预计到2025年，市场上将会有150款以上的高压超快充车型。

据了解，华为数字能源融合数字技术与电力电子技术，为企业提供创新的高压平台解决方案，助力整车持续提升竞争力。2023年华为DriveONE发布了900V的高效高压电驱动平台并量产，实现5分钟补能200公里。未来，补能时间将进一步缩短，助力车企全面走向高压化。

侯金龙表示，当前，充电网络应定位为“城市新型基础设施”，产业处于向高质量持续发展的拐点，需针对不同应用场景，加快建设面向未来的高质量充电目标网，从追求“车桩比”向追求“高质量”转变。同时，要提升充电网与电网、车联网的互联互通，促进源、网、荷、储、车等多领域的绿色协同发展。

“繁荣生态是产业可持续发展的基石。华为数字能源将继续携手车企、电网、运营商、伙伴，共同打造开放、合作、共赢的超充生态圈，加速交通电动化进程，共建绿色美好未来。”侯金龙说。

(责编：王震、吕骞)

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