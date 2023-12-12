原标题：迈向净零排放｜中羽协发布羽绒服行业高质量低碳转型研究报告

近日，中国羽绒工业协会发布了《迈向净零排放：羽绒服行业高质量低碳转型路径研究》报告，以零碳经济的专业视角，对提升羽绒服行业价值链效率、推动工艺环节脱碳、拓展价值链外的气候贡献等低碳转型方向做了充分的路径探索和指引。

中国是世界上最大的羽绒及制品的生产国、出口国，也是最大消费国。推动羽绒行业低碳转型的中国研究和落地，对全球羽绒行业具有至关重要的引领作用。同时，羽绒服具有较长的使用周期和更高的附加值，有更大的空间开展行业低碳转型的技术创新以及服装循环再生体系的建设，对整个大服装价值链的具备了牵引示范作用。

国际羽绒羽毛局副主席、中国羽绒工业协会名誉理事长姚小蔓在研究报告中表示：羽绒是一种可持续、可再生的资源，是天然的保暖材料，其对环境的影响比聚酯材料低85-97%。在国家碳达峰、碳中和目标的感召下，节能减排、低碳转型、可持续发展已经成为行业发展的任务，成为企业必备的社会责任。

中羽协发布的这份报告立足于羽绒服品牌商视角，但价值链中的主要成员都可以在本报告中找到可以参考的行动指南，包括零售商、 制造商、材料供应商等。报告不但对行业低碳转型的社会价值、驱动力、实现路径等做了总结，还深度剖析了行业低碳转型标杆企业的具体实践，进一步增强了对行业上下游产业链的指导价值。

以波司登为例：为应对全球气候变化，波司登持续推进企业的低碳可持续发展。同时作为一家直接与消费者对话、连接价值链上下游的枢纽的品牌公司，其在产品设计、生产、流通和销售体系的主导地位，助力了上下游资源和能源效率的提升，推动价值链各个环节实现直接或间接减排。波司登的企业实践，对探索羽绒服装行业的低碳转型参考具有重要的路标意义。

产品先行，持续提高环保和安全标准

中羽协报告显示，价值链上游“工艺环节”的碳排放是羽绒服行业碳足迹的主要来源，也是实现价值链脱碳的重点，工艺环节脱碳愿景的实现将依赖品牌和供应商的共同努力。在这方面，波司登坚持对环保和功能性的双重承诺，利用生物基聚合物解决方案制成纤维，推出羽绒服。该创新材料以每年可重复生长的植物为核心原料，降低了服装制造对石油资源的依赖。与传统尼龙6相比，该材料的生产过程中石油资源消耗减少37%，能耗降低30%，温室气体排放减少50%。而这种创新材料也赋予了羽绒服抗皱保型和记忆塑形的特性，能保持衣物在多次穿着后的挺括外观。

在产品安全方面，波司登目前明确限定成衣面料制造中可分解芳香胺染料的使用；明确限定婴童成衣面料制造中重金属（铅和镉）及阻燃剂的使用。这些规定已纳入集团采购合同的质量附件中，以确保产品安全。波司登将持续对供应商进行监督和评估，确保其严格遵循相关化学品安全标准。

流通和零售效率优化，迈向净零排放

据中羽协报告，交通运输业排放了全球大约五分之一的温室气体，这也对羽绒服行业的碳足迹也产生重要影响。提升产品流通和零售效率，减少不必要的库存转移，可以减少运输过程中的碳排放。在2020年12月，波司登就上线了数据中台，并实现全渠道数据一体化运营，成为中国服装业阶段性完成全面智能改造的先锋制造企业。该中台以数据赋能全业务链条，沉淀了四大业务模型——商渠匹配、智能销量预测、库存一体化、产销协同。波司登基于大数据展开智能营销与按需定制，在超1,300家门店实现了精细化的商渠匹配，减少了不必要的运输浪费和碳排放。

同时，波司登通过线下门店、电商、官方客服、公众号等渠道积极与消费者建立对话，以提供透明、详尽的产品信息，帮助消费者做出明智的购买决策，进一步提升了用户与期望产品的匹配度，降低退换货率。这不仅提升了波司登的品牌声誉和用户满意度，还有效地减少零售运输中的碳排放。

打造循环经济和绿色消费，助力可持续

设计阶段对于羽绒服行业的绿色发展至关重要，在报告中，中羽协提出了“多场景、耐用性、多功能和可拆卸”四项产品设计原则，帮助促进服装产品增加使用频率、可修复和循环利用性，促进新技术、新流程在上游加工过程应用，从而提升资源利用率。

为助力循环经济和绿色消费，波司登开发了泡芙系列可回收轻量羽绒服，通过设计简化回收过程，显著减少羽绒服的回收成本和碳排放。同时采用环保的回收尼龙或涤纶材料，提高面料耐用性，减轻对环境的影响。该系列凭借其创新性和环保特性受到高度评价，获红点产品设计大奖，充分体现了波司登对可持续发展的承诺。此外，波司登还在商品仓库流转环节，不断提高纸质包装的比例和周转箱的重复利用率，减少使用塑料制品，并上线自动纸盒包装机，优化了包装和装载效率，不断减少品牌碳足迹。

正如中华环保联合会绿色循环普惠专委会秘书长蒋南青博士在研究报告中所说：羽绒服价值链，从原材料，到产品设计，工厂生产，到产品销售，都具有实现低碳可持续发展的潜力。未来企业在碳资产方面的投资将得到放大效应，为他们吸收的碳或者减少的碳获得更大回报。像波司登这样的品牌企业，将与供应链合作伙伴以及监管机构和决策者组成的更广泛生态系统，联手为绿色解决方案创造市场，使绿色解决方案更加经济。

(责编：曹淼、杨迪)

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