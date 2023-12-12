北京会场开赛仪式。主办方供图

人民网北京12月12日电 （记者孙博洋）12月10日，市场监管总局食品抽检司指导中国市场监管报社、中国食品科学技术学会等单位，举办反食品浪费暨食品安全与营养健康知识大学生竞赛2023年度全国总决赛。

在北京会场，省级分站赛中获得冠军的18支队伍与北京主会场云端互动，通过线上比赛系统进行多轮激烈角逐。最终，浙江大学代表队获得全国总冠军，中国海洋大学代表队、中山大学代表队分别获得亚军、季军。

国家市场监督管理总局食品抽检司司长孙会川表示，青年学生作为国家的栋梁、祖国的未来，正处在人生观、价值观以及生活习惯养成的关键时期，也是餐饮外卖消费的主要群体。引导大学生倡导厉行节约，文明用餐的新习惯、新风尚，树立健康、绿色、理性、安全的消费理念至关重要。

中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学教授孙宝国认为，大学校园中食品安全、营养健康和反食品浪费知识的科普与传播，不仅关系到个体的身体健康和生活质量，更关系到整个社会的可持续发展。通过这些知识的普及，可以培养大学生的全面素养，使他们成为有责任感、具有科学饮食观念和环保理念的新一代公民。

中国市场监管报社社长张霞表示，通过答题竞赛，可以增强大学生反食品浪费的责任意识，大力培育勤俭节约的校园文化，减少浪费食品现象发生。希望同学们日积月累，践行绿色健康生活方式，涵养简约文明的饮食文化。

据了解，作为2023年全国食品安全周国家市场监督管理总局重点活动之一，本届竞赛以“反食品浪费”为主线，在专业知识比拼基础上，融入了食物贮存方法、标签标识认知等生活化场景，将科普知识与日常生活紧密结合，更深入地践行“以赛促学 以学促行”的比赛口号，旨在通过大学生群体带动更多社会力量参与反食品浪费宣传、普及平衡膳食理念、参与食品安全社会共治。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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