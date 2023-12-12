反食品浪费暨食品安全与营养健康知识大学生竞赛全国总决赛在京举办
北京会场开赛仪式。主办方供图
人民网北京12月12日电 （记者孙博洋）12月10日，市场监管总局食品抽检司指导中国市场监管报社、中国食品科学技术学会等单位，举办反食品浪费暨食品安全与营养健康知识大学生竞赛2023年度全国总决赛。
在北京会场，省级分站赛中获得冠军的18支队伍与北京主会场云端互动，通过线上比赛系统进行多轮激烈角逐。最终，浙江大学代表队获得全国总冠军，中国海洋大学代表队、中山大学代表队分别获得亚军、季军。
国家市场监督管理总局食品抽检司司长孙会川表示，青年学生作为国家的栋梁、祖国的未来，正处在人生观、价值观以及生活习惯养成的关键时期，也是餐饮外卖消费的主要群体。引导大学生倡导厉行节约，文明用餐的新习惯、新风尚，树立健康、绿色、理性、安全的消费理念至关重要。
中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学教授孙宝国认为，大学校园中食品安全、营养健康和反食品浪费知识的科普与传播，不仅关系到个体的身体健康和生活质量，更关系到整个社会的可持续发展。通过这些知识的普及，可以培养大学生的全面素养，使他们成为有责任感、具有科学饮食观念和环保理念的新一代公民。
中国市场监管报社社长张霞表示，通过答题竞赛，可以增强大学生反食品浪费的责任意识，大力培育勤俭节约的校园文化，减少浪费食品现象发生。希望同学们日积月累，践行绿色健康生活方式，涵养简约文明的饮食文化。
据了解，作为2023年全国食品安全周国家市场监督管理总局重点活动之一，本届竞赛以“反食品浪费”为主线，在专业知识比拼基础上，融入了食物贮存方法、标签标识认知等生活化场景，将科普知识与日常生活紧密结合，更深入地践行“以赛促学 以学促行”的比赛口号，旨在通过大学生群体带动更多社会力量参与反食品浪费宣传、普及平衡膳食理念、参与食品安全社会共治。
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