原标题：突破视觉边界：2023图虫视觉营销赋能论坛举办

当前，视觉营销作为一种重要的营销技术，正日益受到企业的重视。为了探讨视觉营销的无限可能，图虫和AMD联合发起的“突破视觉边界·2023图虫视觉营销赋能论坛”近日在京举办。本次论坛聚焦图虫摄影生态、AIGC玩法衍生、创意生态趋势分享以及法律知识等话题，为与会者带来了前沿的视觉营销思考和技术分享。

随着技术的不断发展和应用场景的不断扩展，用户的注意力在不断稀释。如何在媒介多元化的今天把握用户舆论脉搏，找到创意营销新引擎？图虫运营负责人黑晶晶在活动中分享了2024年创意趋势解读，通过实际案例展示了创意工具如何为品牌带来更加个性化和创新的营销效果。她表示，在当今时代，我们依靠视觉营销的指引，用影像的力量去对话正在发生的新现象与新事物，展望未来的前瞻、趋势和机会。

巨量创意平台及生态产品运营经理高寒带来了优质生态共建——创意生态趋势分享。她分享了创意素材的重要性和应用，展示了创意生态策略如何助力品牌实现跑量突破。高寒表示，高标准的创意素材不仅为行业带来了前沿的视觉营销技术成长，更是品牌传播提供的优质土壤。巨量创意平台结合图虫打造头部内容营销行业基石，在摄影生态和视觉营销领域拥有的强大实力和创新能力。

抖音集团中国法务部云图片高级法律专家任露从营销人版权必备的法律知识角度出发，探讨了法务在视觉营销中的重要性。她强调了合法合规的重要性，并提供了一些实用的法律建议和风险防范措施，同时带来AIGC创作内容版权归属问题的开放性讨论。

据介绍，图虫正积极推动视觉营销的发展和创新，通过与业界专家和合作伙伴的深入交流和合作，图虫将推动视觉营销的进步和发展，为企业和个人提供更加优质、高效和创新的视觉营销解决方案。

围绕“图虫视觉营销为品牌赋能新机遇”，在圆桌讨论环节，五位嘉宾分别针对目前的营销环境做了分享。他们认为，在当今信息爆炸的时代，视觉营销对品牌的重要性越来越凸显。品牌需要通过高质量的视觉内容来吸引目标受众，并建立起自己独特的品牌形象和价值。

随着人工智能技术的不断发展，越来越多的品牌开始利用AI来优化营销策略。通过机器学习技术，品牌可以更好地理解用户需求和行为，从而提供更加个性化的创意内容。未来的视觉营销将更加注重多方合作与创新。图虫方面表示，将不断寻找与其他领域（如艺术、科技、娱乐等）的合作机会，创造出更加丰富多样的营销内容，图虫和AMD也将积极推动更多创意视觉可能，为品牌提供更多创新的营销解决方案。（科文）

(责编：曹淼、杨迪)

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