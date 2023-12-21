人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

截至10月底全国脱贫人口务工规模3298万人 脱贫攻坚成果持续巩固拓展

2023年12月21日09:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月21日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年以来，全国脱贫人口就业形势保持稳定，截至10月底，全国脱贫人口务工规模3298.25万人，超目标任务279.08万人，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。

就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。农业农村部相关负责人介绍，2023年通过强化安排部署、强化帮扶实效等措施，全力稳定了脱贫人口务工规模，坚决守住了不发生因失业导致规模性返贫的底线。

“充分发挥东西部劳务协作、对口支援、定点帮扶机制作用，加大有组织劳务输出，确保脱贫人口务工就业规模稳中有升。”该负责人介绍，截至10月底，东部8省吸纳中西部脱贫人口务工928.9万人，超目标任务51.2万人。

帮扶车间是持续巩固拓展脱贫攻坚成果的有效载体。数据显示：截至10月底，中西部22省（区、市）共有就业帮扶车间38074个，同比增加2078个，增长5.77%；吸纳脱贫人口务工就业50.39万人，同比增加1.82万人，增长3.74%，为促进稳岗就业具有重要意义。

2022年，国家乡村振兴局、教育部、人力资源和社会保障部共同启动了“雨露计划+”就业促进行动，升级续写雨露计划的“后半篇”文章，通过组织开展从教育培训到促进就业的全链条、一体式帮扶，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业。“截至10月底，共摸排出2023年雨露计划毕业生64.18万人，其中已就业和升学59.36万人，占比92.49%。”该负责人说。

2023年是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，各地区各有关部门全面落实党中央、国务院决策部署，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务扎实推进，取得了显著成效。

据了解，近年来，我国防止返贫监测帮扶机制不断健全，守住了不发生规模性返贫的底线；就业和产业支撑能力进一步增强，脱贫群众收入保持较快增长；对重点区域的倾斜支持更加有力，脱贫地区发展基础不断夯实；脱贫攻坚重要机制平稳过渡，工作体系实现有效衔接。

“下一步，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，不断缩小收入差距、发展差距，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“人民网828企业服务平台·直播培训基地”在中意宁波生态园启动
　　人民网宁波12月20日电 （黄盛）近年来，我国电商直播行业蓬勃发展。今日，位于浙江省余姚市的中意宁波生态园数字经济产业直播基地暨“人民网828企业服务平台·直播培训基地”正式启动。…
“影视+旅游”：推动文旅融合高质量发展的新引擎
　　当夜幕降临时，华灯初上，彩灯高悬，礼乐和鸣，西安一街区弥漫着浓郁的盛唐风情。这里汇集了唐代的建筑、文化、艺术和商业元素，为游客提供了一个穿越时空的沉浸式体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部