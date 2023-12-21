原标题：千亿畅融｜当天响应，快速获批，南京银行为企业市场拓展解决资金难题！

“没想到动动手指就能获得银行贷款，让我们足不出户化解资金周转难题！”北京易教蓝天科技发展有限公司（以下简称“易教蓝天”）相关负责人提起刚刚完成的贷款融资，连连称赞。

通过微信端搜索“千亿畅融”进入融资服务小程序，“易教蓝天”在线填写企业贷款需求，很快得到了南京银行北京分行的一对一专属对接服务，不多日该企业即在南京银行拿到一笔心仪的贷款，解决企业业务拓展大问题！“千亿畅融”融资服务小程序是由北京市经济和信息化局指导建设，北京市中小企业公共服务平台运营的面向全市中小企业的融资服务掌上入口，于2023年10月20日正式上线运营。

作为一家专业的基于AI教育科技服务运营的北京市专精特新企业，“易教蓝天”在智慧教育领域深耕多年，该公司相关负责人表示，目前企业正处于市场高速发展阶段，急需一笔资金用于产品升级迭代、团队搭建和市场推广。在了解到“千亿畅融”融资服务平台是由政府聚合引导专业金融机构搭建的融资对接渠道以后，抱着试试看的心态，在线提交了企业贷款需求。“操作很便捷，整个流程非常顺畅，省去很多繁琐的手续；而且银行放款速度快，金额也比较满意”，从提交申请到银行对接，再到最终放款，该企业始终表示很满意。

为“易教蓝天”提供贷款服务的是南京银行北京分行，作为“千亿畅融”融资服务平台合作的金融机构之一，南京银行北京分行在接到企业贷款需求后，对接高效、反馈迅速，于当日电联企业初步了解企业基本情况，随后指派南京银行北辰支行小微客户经理与企业财务负责人对接，并于第二日完成企业实地走访工作。期间，银行专人一对一服务企业，耐心指导企业法人通过银行产品“鑫e科企”完成线上测额，企业法人仅通过5分钟的线上操作，便获取一笔大额预授信额度，线上审批速度及获批金额得到了企业的好评。南京银行方面表示：“针对科技型企业，我行推出“鑫e科企”扫码贷，无人工干预，可实现系统自动审批，最高额度可达1000万元。该产品流程简便，一周内可完成审批及放款，为科技贷款高效落地提供了有力保障。南京银行将始终紧跟国家战略，打造科创金融服务特色，为科创企业提供优质贷款服务。”

“千亿畅融”融资服务平台始终践行公益、普惠、便捷、高效的服务准则，将持续引导金融服务机构扩大对我市中小企业融资支持，推动金融机构探索更多融资方式提供更加精准、专业的融资服务，助力中小企业高质量发展。

(责编：董童、杨迪)

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