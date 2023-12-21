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经济发展动能强劲 消费“主引擎”作用凸显

王绍绍
2023年12月21日09:35 | 来源：人民网
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今年以来，在一系列促消费政策的带动下，商品零售和服务零售保持较快恢复态势。随着居民外出、餐饮、娱乐、旅游等接触性消费快速增长，服务业对于经济增长贡献作用也明显加强。

“随着扩内需、促消费各项政策效应持续显现，叠加岁末等消费旺季的拉动作用，四季度消费有望继续呈现稳步恢复态势。”业内人士表示。

国家统计局最新数据显示，11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%；1月至11月，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。

随着年末消费旺季即将到来，多地结合本地旅游资源特点相继推出特色举措，助推冬季旅游市场发展，政策侧重点各有不同。东北、内蒙古、新疆等冰雪旅游资源核心区重点聚焦冰雪文旅新供给，将冰雪旅游资源与本地文化资源紧密结合，规划了丰富多彩的冰雪文化节庆、文旅展演等活动，以新供给刺激新消费。

“旅游消费是服务消费中潜力较大的领域，岁末年初又是传统的消费旺季，各地抓住了消费重点领域，促消费效果将更加显著。”业内专家表示，文娱、体育休闲等服务消费潜力较大，也是未来消费的主要增长点，促消费举措可以更多聚焦服务消费领域。

为做热今冬明春旅游市场，北京市推出8条京张冰雪文化旅游季线路，方便市民游客参与，将在客流高峰日进一步补强运力，方便广大旅客共赴冰雪之约；福建全省将陆续推出854场文旅促消费活动和144项惠民措施，让群众乐享“文化大餐”“精神盛宴”；贵州推出民俗节庆、文化演艺、体育旅游、红色旅游等10类特色优势产品，打造8类40条组合线路产品，以文化激活旅游资源，力求实现贵州旅游“淡季不淡”。

此外，四川、广东、江西、三亚和青岛等省市相继发放新一轮消费券，涉及汽车、家电、文旅、餐饮等消费热点领域，还有一些城市将于近期发放消费券，用“真金白银”持续激发市场消费活力。

“从类型来看，多地发放的新一轮消费券呈现出较为明显的地方特色，基于当地现实需求，针对特定领域、特定行业进行发放。同时，线上线下结合趋势明显，用电子消费券激发消费热情。”业内专家表示。

今年“演唱会经济”呈现出爆发性增长，各类演唱会和音乐节逐渐向县城扩展。一场场演唱会的举办，为不少城市增添了影响力，也让周边住宿、餐饮、交通、旅游等行业的消费被瞬间激活。

文化和旅游部统计数据显示，2023年前三季度，国内旅游总人次36.74亿，比上年同期增加15.80亿，同比增长75.5%。2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，比上年增加1.97万亿元，增长114.4%。

作为全国热门游客打卡地之一，西安“长安十二时辰”沉浸式唐风市井生活街区将主题景观、演艺内容、商户业态等融合在一起，为游览者带来身临其境的唐朝奇幻体验。这一沉浸式体验也带火了周边的汉服旅拍小店，不少游客换上精美造型，夜游“长安”。美团数据显示，今年以来，陕西省“汉服”相关关键词搜索同比去年增长七倍多。

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。提振消费信心、培育消费热点、激发消费市场的生机与活力，能够更好满足群众多元化消费需求，不断巩固恢复和扩大消费的基础，为经济稳增长提供强劲动能。

“目前消费回暖趋势稳定延续，居民各方面的消费需求开始陆续释放，预计年底消费将会在春节年货消费和旅游消费中获得新的增长。”业内专家表示。

(责编：乔业琼、高雷)
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