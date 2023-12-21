“十四五”时期是以数字化、网络化、智能化转型推动卫生健康工作实现质量变革、效率变革、动力变革的关键窗口期。《“十四五”全民健康信息化规划》（以下简称《规划》）指出，面对数字化变革带来的机遇与挑战，必须进一步夯实全民健康信息化新基建，培育卫生健康服务新业态，提升卫生健康行业发展新动能，构建数据要素治理新格局，努力实现全民健康信息化建设更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展新局面。

中国电信作为国家信息化建设的排头兵，在卫健信息化领域持续积累与深耕，充分运用信息化技术赋能行业发展，自主研发全民健康信息平台、传染病监测预警与应急指挥信息平台、县域医共体信息平台等多个医疗行业数字化平台应用，并在“健康中国”战略的指引下，为推动打造惠政、惠医、惠民多方共赢的行业生态持续赋能。

打通医疗服务“难点” 加快各级全民健康平台建设

随着健康中国建设稳步推进，数字化转型成为我国医疗卫生事业高质量发展的重要抓手。在此背景下，《规划》就集约建设信息化基础设施支撑体系作了全面部署，提出要全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级，鼓励各地因地制宜构建全民健康基础设施云，推动数字健康新型基础设施建设，全方位提升卫生健康信息化基础设施水平。

当前，一些地市卫生健康信息化程度发展不均衡，基层医院信息化建设面临设备老化，数据安全管理制度欠缺，信息化人才短缺等问题，已成为制约医疗卫生改革发展的瓶颈。老百姓在医疗机构就诊时医疗健康数据信息不能共享，个人电子健康档案不能调取，影像、检查检验结果等不能互通互认互用，各种不必要的重复检查，加重了百姓就医的经济负担。

在江苏省泰州市，少数综合医院信息化水平较高，但整体没有实现互通共享。泰州市卫健委经过反复调研论证，依据国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，与中国电信开展合作共同推进泰州市全民健康信息平台的建设工作。

“泰康云”平台依托中国电信云计算基础设施，通过数据采集和数据清洗技术将医院云备份中心数据、基层运营数据、公卫机构数据在统一标准体系下建立“泰康云”健康大数据主题库，为医疗卫生服务机构提供健康互联、共享、协作的业务协同应用；“基卫云”平台建设集基本医疗、基本公共卫生和家庭签约“三位一体”的基层医疗卫生机构综合业务信息系统，实现乡镇医院、村卫生室医疗系统统一化、便捷化、标准化、数字化。

截至目前，泰州全民健康信息平台已实现155+医疗机构数据备份，整合23家二级及以上医院和全市基层医疗数据的治理工作，生成450万余份健康档案，采集25亿余条医疗数据；主城区30+基层医疗机构“医疗+公卫+家医”三位一体上线，门诊人次280万余人，住院人次约1万人，26万余人签约家医服务。

中国电信卫健行业事业部总裁刘玉明表示，目前中国电信已经参与了国家级、13个省级以及超过100个地市级全民健康平台的建设工作，支撑各地卫生健康信息协作共享及健康医疗大数据中心建设。

以全民健康大数据中台为基础 推进传染病监测预警与应急指挥信息平台建设

2021年6月，中国电信启动湖北省疾病预防控制系统的建设，涉及传染病、慢性病、数据共享交换等10个大模块53个子系统。系统覆盖省市县三级疾控机构以及200+二级以上医疗机构，纵向实现了与医疗机构、区域平台、中国疾病预防控制中心、中国食品安全风险评估中心的互联互通，完成传染病、慢病、死因、精神卫生、地方病、新冠、职业病、营养卫生等多业务数据的对接。横向实现了与湖北省健康医疗大数据中心的集成，能够通过多渠道监测数据动态感知和研判区域内各类疾病的发生、发展态势和风险，并对存在风险的个案进行预警和闭环核查，实现防控关口前移，支撑公共卫生事件管理的“先知、先决、先行”。同时中国电信还在恩施、黄冈等地落地传染病智能监测，将疾病监测服务引擎与医院系统无缝集成，通过对临床数据的智能监测提供疾病智能上报、提醒及患者数据自动填充等功能，初步实现了从被动上报到主动监测的转变。

公共卫生体系是保障全民健康的重要一环，是推进健康中国建设的重要内容。构建强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，是切实维护人民生命健康的有力保障。在健康中国战略指引下，中国电信致力于为卫健行业客户提供“智慧、专业、安全、稳定”的行业整体方案，为推动打造惠政、惠医、惠民多方共赢的行业生态持续赋能。

加大数字化应用场景研发 赋能县域医疗体系发展

随着我国打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，乡村振兴战略进入发展的新阶段。为切实提高县域医疗卫生服务能力、完善乡村医疗卫生体系，中办、国办印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（以下简称《意见》），要求把乡村医疗卫生工作摆在乡村振兴的重要位置，以基层为重点，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局。

在湖北省宜昌市秭归县，就医不便的问题长期困扰着广大人民群众。《意见》发布后，秭归县抓住政策红利，积极推进医疗卫生服务信息化发展。

据秭归县政府有关负责人介绍，秭归县人民医院通过吸取发达地区信息化先进经验，结合山区县交通不便的实际境况，着力推动区域信息一体化建设项目。依托中国电信建成的秭归县医疗共同体信息平台，形成记录居民健康信息的健康档案库、电子病历库、人口信息库等资源库，实现区域内各级医疗机构的业务协同和监管，畅通覆盖县乡村互联互通信息体系；稳步打造远程会诊、区域影像、区域心电、区域检验中心，通过多学科联合远程会诊为基层疑难病症患者提供精准诊疗方案，实现基层群众就医看病早发现、早诊断、早治疗的目标；同时通过院内信息化系统建设，加强医疗机构信息化水平，全面提升服务效率和诊疗水平。

据了解，自实施县域医共体一体化平台建设以来，秭归县人民医院帮助基层医疗机构每年远程会诊疑难重症病人超500余例，为基层患者出具疑难病例检查各类结果达23000余份，每年邀请市级以上医疗机构帮助远程会诊疑难病例50余例、帮助出具疑难病例检查结果4000余例次。

依托专业自研团队的信息化能力及“原子能力”的快捷交付落地模式，中国电信已在全国超100个县参与医共体信息平台的建设，打造县乡村三级医疗卫生服务体系，助力实现医共体一体化治理，打造先进、稳定、安全、智能的信息化平台。

(责编：曹淼、高雷)

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