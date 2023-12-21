人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华润建材科技田阳水泥入选“先进的第四次工业革命（4IR）灯塔”

2023年12月21日11:05 |
小字号

12月14日，世界经济论坛(WEF)公布新一批全球灯塔网络成员名单，华润集团旗下华润建材科技田阳水泥入选“先进的第四次工业革命（4IR）灯塔”。

华润建材科技于2018年开始探索智能工厂建设，围绕EHS管理、矿山、生产、质量、设备、发运6大业务领域设计智能制造解决方案，并选择位于广西百色的田阳水泥作为“先试先行”全流程智能工厂试点。田阳水泥利用数字化用例和先进技术推动了人员效率、设备效率、可持续和质量的显著提升，实现二氧化碳排放下降24%，人均水泥产量提升105%，设备非计划停机下降56%，质量稳定性提升25%。

华润建材科技基于建材行业特点，量身定制了“润丰智慧”垂直行业工业互联网平台，现已全面服务华润建材科技的35个水泥基地、2个事业部，支持不同业务领域数字化用例快速开发及部署，运行26大类100多种算法，降低建设及运维成本约30%，提高智能制造场景研发及应用推广效率约50%。田阳水泥成功申报“灯塔工厂”，是华润建材科技“争当央企数字化转型排头兵”的生动实践，也是建材行业以前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力的有益探索。

“灯塔工厂”由达沃斯世界经济论坛与麦肯锡合作开展遴选，评审过程极其严苛，获评企业被誉为“世界上最先进的工厂”，具有榜样意义的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。本次发布新增灯塔成员21个，目前全球共有153座“灯塔工厂”。

田阳水泥全

田阳水泥

智能化验室

智能化验室

中控室

中控室

无人驾驶矿车

无人驾驶矿车

（来源： 人民数字联播网）

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动成功召开
　　人民网宜兴12月21日电 （记者王震）12月19日，由中国工业经济联合会、宜兴市人民政府主办的“补短板、锻长板 加快建设现代化产业体系——2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动”在江苏宜兴召开。 活动邀请院士专家、新能源产业优质企业分享新能源相关产业最新发展趋势，深入探讨新能源细分产业集群创新发展路径，作为新能源产业链生态建设高端交流平台和细分产业创新资源整合平台，促进江苏及宜兴新能源产业链、创新链、人才链、资金链的深度融合。…
商务部：11月消费市场呈现加快回升态势
　　人民网北京12月21日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，21日，商务部消费促进司负责人谈2023年11月我国消费市场情况时表示，11月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极组织开展“2023消费提振年”系列活动，持续推进各项促消费政策措施落地落细，消费市场呈现加快回升态势。 一是消费市场持续恢复。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部