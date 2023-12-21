华润建材科技田阳水泥入选“先进的第四次工业革命（4IR）灯塔”
2023年12月21日11:05 |
小字号
12月14日，世界经济论坛(WEF)公布新一批全球灯塔网络成员名单，华润集团旗下华润建材科技田阳水泥入选“先进的第四次工业革命（4IR）灯塔”。
华润建材科技于2018年开始探索智能工厂建设，围绕EHS管理、矿山、生产、质量、设备、发运6大业务领域设计智能制造解决方案，并选择位于广西百色的田阳水泥作为“先试先行”全流程智能工厂试点。田阳水泥利用数字化用例和先进技术推动了人员效率、设备效率、可持续和质量的显著提升，实现二氧化碳排放下降24%，人均水泥产量提升105%，设备非计划停机下降56%，质量稳定性提升25%。
华润建材科技基于建材行业特点，量身定制了“润丰智慧”垂直行业工业互联网平台，现已全面服务华润建材科技的35个水泥基地、2个事业部，支持不同业务领域数字化用例快速开发及部署，运行26大类100多种算法，降低建设及运维成本约30%，提高智能制造场景研发及应用推广效率约50%。田阳水泥成功申报“灯塔工厂”，是华润建材科技“争当央企数字化转型排头兵”的生动实践，也是建材行业以前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力的有益探索。
“灯塔工厂”由达沃斯世界经济论坛与麦肯锡合作开展遴选，评审过程极其严苛，获评企业被誉为“世界上最先进的工厂”，具有榜样意义的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。本次发布新增灯塔成员21个，目前全球共有153座“灯塔工厂”。
田阳水泥
智能化验室
中控室
无人驾驶矿车
（来源： 人民数字联播网）
(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动成功召开
- 人民网宜兴12月21日电 （记者王震）12月19日，由中国工业经济联合会、宜兴市人民政府主办的“补短板、锻长板 加快建设现代化产业体系——2023中国（宜兴）新能源产业科技提升服务行动”在江苏宜兴召开。 活动邀请院士专家、新能源产业优质企业分享新能源相关产业最新发展趋势，深入探讨新能源细分产业集群创新发展路径，作为新能源产业链生态建设高端交流平台和细分产业创新资源整合平台，促进江苏及宜兴新能源产业链、创新链、人才链、资金链的深度融合。…
- 评论
- 关注