12月14日，世界经济论坛(WEF)公布新一批全球灯塔网络成员名单，华润集团旗下华润建材科技田阳水泥入选“先进的第四次工业革命（4IR）灯塔”。

华润建材科技于2018年开始探索智能工厂建设，围绕EHS管理、矿山、生产、质量、设备、发运6大业务领域设计智能制造解决方案，并选择位于广西百色的田阳水泥作为“先试先行”全流程智能工厂试点。田阳水泥利用数字化用例和先进技术推动了人员效率、设备效率、可持续和质量的显著提升，实现二氧化碳排放下降24%，人均水泥产量提升105%，设备非计划停机下降56%，质量稳定性提升25%。

华润建材科技基于建材行业特点，量身定制了“润丰智慧”垂直行业工业互联网平台，现已全面服务华润建材科技的35个水泥基地、2个事业部，支持不同业务领域数字化用例快速开发及部署，运行26大类100多种算法，降低建设及运维成本约30%，提高智能制造场景研发及应用推广效率约50%。田阳水泥成功申报“灯塔工厂”，是华润建材科技“争当央企数字化转型排头兵”的生动实践，也是建材行业以前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力的有益探索。

“灯塔工厂”由达沃斯世界经济论坛与麦肯锡合作开展遴选，评审过程极其严苛，获评企业被誉为“世界上最先进的工厂”，具有榜样意义的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。本次发布新增灯塔成员21个，目前全球共有153座“灯塔工厂”。

田阳水泥

智能化验室

中控室

无人驾驶矿车

（来源： 人民数字联播网）

(责编：曹淼、高雷)

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