人民网北京12月21日电 （王绍绍）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

三门核电有限公司党委委员米成坤。人民网 张启川摄

在活动“致富乡间”篇章，三门核电有限公司党委委员米成坤、三门县健跳镇党委副书记陈国荣结合三门核电“核我一家”案例，展现企地共建“零碳示范村”的生动实践。

位于浙江省台州市三门县健跳镇的三核村与三门核电仅隔一座小山，下有隧道相连，因紧邻三门核电，故取名三核村。从2021年9月起，三门核电启动对三核村的结对帮扶工作，因地制宜、突出重点，形成了特色的核电帮扶制度。

在三门核电的支持下，三核村集体经济不断壮大，“红美人”、竹林山鸡、荷塘鸭、生态甲鱼等特色农产品持续畅销；村容村貌不断改善，水库除险加固工程、道路硬化工程、村便民服务中心等一批基础设施建设工程顺利完工；村民幸福指数明显提升，不少村民在三门核电工程项目上务工就业。

“2022年，我们村集体收入为60万元，今年预计能够突破70万，较2020年未帮扶时增长了4倍，其中，全村的经营性收入达到58万元。”陈国荣欣喜地说。

核能是实现“双碳”目标的重要能源，核电企业的清洁能源属性，让乡村振兴工作同时释放生态振兴和绿色经济的叠加效应。中国核电依托“核我一家”党建联建平台，发挥新能源技术优势，启动1MW整村屋顶光伏建设，惠及农户约300户。此外，利用村内河塘资源，建设18MW“渔光互补”项目，年发电量约1800万度。建成后，将呈现一幅“鱼在水中游、荷花竞相开、光伏正发电”的立体生态图。

重点锚定“新能源建设+特色农产品产业”，助力村民增收致富，实现“绿水青山”向“零碳富地”跃升蝶变，三门核电与三门县共同打造了“零碳示范、生态休闲、乡风文明、产业兴旺、环境宜居”的高质量融合发展现代美丽乡村。

“党建联建、企地共建‘零碳示范村’是地方政府与央企共同推进乡村振兴工作的有力探索，是一条央企创富带富帮富的‘硬核’新路径。”米成坤表示，未来，三门核电将深耕党建联建助力共富先行企地共建模式，聚焦“零碳示范村、山海新家园”建设,全力推进乡村振兴战略在三核村开出最美的花、结出最甜的果。

(责编：崔元苑、高雷)

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