原标题：汽车测评要突出公信力

“科学与严谨才是应该遵循的基本规则！”日前，汽车资讯平台懂车帝公布的冬测结果，引发争议。不仅华为问界率先质疑，长城汽车和吉利汽车也相继发声，提出质疑。

据报道，此次冬测项目是插电混合动力车型的纯电续航达成率。在19款实测车型中，仰望U8以85.1%的达成率位居榜首。之后是宋PLUS DM-i、腾势D9 DM-i、唐DM-p。换言之，前4名均为比亚迪旗下车型。在有成绩记录的车型中，问界M7增程版以31.60%的达成率垫底，吉利和长城的5款车型排名也比较靠后。

梳理各方质疑声音，主要集中于测试准备阶段。在调取参测车型后台数据后，3家企业及品牌坚称，严寒极限及空调持续制热条件下，针对不同车型，多次长时间开车窗、车门，严重背离用户真实使用场景。此外，长城汽车还提出，懂车帝的测试方法和最终计算方法并不严谨，“各车型在完成油耗测试之后，怠速等待加油时长不同，燃油消耗量也不同”。

近年来，随着我国汽车保有量快速提升和消费者对汽车品质愈加重视，围绕汽车产品动力、续航和安全等性能指标的测试越来越多。这些由媒体或机构主导的第三方测评虽不同于厂家在汽车产品准入或者产品开发过程中开展的测试，但由于测试结果通常会被媒体广泛报道，不仅吸引着消费者的关注，影响着消费者购买行为，而且对汽车制造商的品牌形象和市场地位来说都是不可低估的变量。因此，公信力就显得非常重要。

公信力来自哪里？首先，要遵循科学的测试标准和方法。媒体或者第三方机构固然可以自行做汽车性能测试，但当这些测试未遵循相关标准或严格流程时，测试结果的公开很可能会误导公众判断，从而影响相关企业权益。因此，公开的汽车性能测评应当遵循国家或行业认可的标准，以保证测评过程的透明度和结果的可靠性。一些媒体或者第三方机构自设的测评标准和方法，可能因缺失某些认证步骤，其专业性和普适性受质疑就不足为奇了。

其次，要有强大的技术支撑。汽车是民用工业中最复杂的产品，也是各种先进技术的集大成者。任何测试条件的改变、人员操作的不专业，都会影响到测试结果。因此，测试不仅需要有严格的规范流程，还需要有专业技术支撑。先进专业设备的配置和相关技术人员的参与，都是确保测评结果准确性和公正性的重要因素，并不是随便一家单位或者一伙人，找厂家借几辆车就能“应付了事”的。有人说，汽车测试是一个高难度“技术活”，这一点也不夸张。

最后，更重要的是，还要有客观公正的初心和底线。作为第三方机构，尤其是背靠流量优势平台的资讯垂媒，在对车辆测评时是否会偏向在其平台上投入更多的广告主，是否会帮助平台上的大客户打击竞争对手，这都考验着测试机构的初心和底线。如果初心不能坚守，底线轻易突破，测试结果就很难谈得上公正。不公正的结果不仅会对其他企业造成伤害，败坏行业风气，而且有损自身公信力。

刚刚闭幕的中央经济工作会议提出，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。提振新能源汽车消费的关键在于，营造一个良好的消费环境。此次测试所引发的争议提醒相关部门，在加强对汽车不合规测评监管的同时，要引导行业企业及专业检测机构合作，加快建立一套科学、标准化的新能源汽车测评体系。这不仅体现了对消费者权益的保护，也是对行业高质量发展应尽的责任。

(责编：曹淼、高雷)

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