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齐国：以产业振兴助力乡村繁荣发展

2023年12月21日18:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （王绍绍、实习生尉馨文）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

中国乡村发展协会常务副秘书长齐国。人民网 张启川摄

中国乡村发展协会常务副秘书长齐国。人民网 张启川摄

近年来，我国乡村振兴战略深入实施，农业经济社会快速发展，但发展不平衡、不充分的问题依然十分突出，全面建设社会主义现代化国家最艰巨的任务仍在农村。中国乡村发展协会常务副秘书长齐国在“致富乡间”篇章主题发言中表示，企业作为国家经济发展的重要支柱，肩负着推动乡村振兴、实现共同富裕的重要责任。

“积极参与乡村振兴，不仅是企业履行社会责任的应尽职责，也是实现企业长远发展的必然选择。”在齐国看来，乡村振兴是乡村产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴，其中产业振兴是基础。企业可以从现代种养业、农产品加工业、乡村特色产业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、乡村基础设施建设、人才培育等7个方面投入乡村振兴、投入乡村产业，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值。

齐国表示，中国乡村发展协会致力于服务乡村振兴，将立足农村、面向农民，通过联合社会各方面力量推动资本、技术、人才等要素向农业农村聚集，促进乡村繁荣发展。“相信众人捧柴，乡村振兴的火焰一定会更高涨，广大农民的生活一定会更红火。农业强、农村美，农民富，更加美好的明天一定会实现。”齐国说。

(责编：崔元苑、高雷)
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