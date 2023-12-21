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李忠明：汇聚多方力量 共促儿童事业发展

2023年12月21日18:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者杜燕飞）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

中国儿童中心副主任李忠明。人民网 张启川摄

中国儿童中心副主任李忠明。人民网 张启川摄

“为儿童未来筑梦，就是为祖国未来筑梦。今年人民企业社会责任奖专门设立了筑梦未来奖篇章，表彰本年度在少年儿童健康成长、权益保护等方面作出突出贡献的企业、机构，这是激发企业干事创业热情，厚植企业担当社会责任的情怀，推动我国儿童事业高质量发展的生动实践。”中国儿童中心副主任李忠明在“筑梦未来”篇章主题发言中表示。

李忠明认为，儿童事业是一项涉及多部门、各层面、宽领域的系统工程，需要全社会各行业、各领域共同关注参与。社会企业是推动儿童事业实现高质量发展的重要组成部分，是儿童成长发展过程中物质基础条件的重要创造者、精神文明培育的重要参与者、社会工艺行动的重要支持者。

据李忠明介绍，多年来，中国儿童中心用心用情促进儿童全面发展，依托主题教育实践活动，实施全国少年儿童健康促进工程；点燃科技强国少年梦想，激发少年儿童科学探索精神；推动文明小使者国际交流，为讲好中国故事发出儿童声音；培养大国少年，开设100多个兴趣培养项目，促进少年儿童核心素养的养成。

“我们将以本次颁奖活动为契机，借助榜样的力量，鼓励更多的企业为少年儿童创造健康的成长环境，提供滋养心灵的土壤，为孩子们在小小的年纪种好梦想的种子，在‘强国有我’的未来开出绚丽之花。”李忠明说。

(责编：崔元苑、高雷)
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