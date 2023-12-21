前11个月全国网上零售额14万亿元 同比增长11%
人民网北京12月21日电 （记者孙红丽）商务部今日发布的数据显示，1-11月，全国网上零售额14万亿元，同比增长11%。
商务部电子商务司负责人介绍，2023年以来，我国电子商务保持较好发展势头，创新融合不断深化，在扩内需、稳外贸、促开放方面发挥积极作用，呈现以下特点：
持续推动消费恢复增长。1-11月，全国网上零售额14万亿元，同比增长11%，实物网零对社零增长贡献率达31.4%，占社零比重达27.5%，创历史新高。“双十一”促进消费需求进一步释放，根据商务大数据监测（下同），11月当月，网零增速较上月加快1.7个百分点。数字、绿色、健康消费热度攀升，智能手表、环保涂料、保健按摩器销售额同比增长超50%。元旦春节临近激活在线旅游市场，出境游在线销售额同比增长超10倍。
助力传统产业数字化转型。11月，直播电商保持快速增长势头，持续赋能实体商家，店播销售额占比增至一半。地方结合本地实际主动作为，积极创新，广东出台促进B2B电子商务发展政策文件，举办交流活动，推广塑料、陶瓷等垂直领域B2B应用典型案例。
加快数字技术落地应用。人工智能助力降本增效，虚拟试衣间、智能客服、数字人24小时直播等加快应用。快递物流应用大数据规划运力，投入智能分拣和搬运机器人、无人车等设备，提升配送时效，优化消费体验，“双十一”物流运行趋稳，当日达、次日达比例大幅提升。
打造数字经济国际合作新高地。第二届全球数字贸易博览会在杭州举办，1018家企业参展、120项成果发布、100场首发首秀首展，展现数字贸易蓬勃发展的新技术、新场景、新业态。首次设置“丝路电商日”，丝路电商馆集聚71家国内外知名电商企业，50余个国内外采购团洽谈商机，拓展经贸合作新空间。“丝路电商”合作先行区建设步伐加快，成立合作研修中心，跨境数据互通合作试点开始测试。
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