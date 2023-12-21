人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

林玉：绿色低碳转型对中国企业既是挑战，也是机遇

2023年12月21日19:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月21日电 （王绍绍）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉。人民网 张启川摄

生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉。人民网 张启川摄

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，用之不觉，失之难存。在“绿色答卷”篇章，生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉表示，绿色低碳发展关乎经济高质量发展的成色，关乎良好生态环境质量的底色。

伴随中国经济社会全面绿色转型，企业迎来调整产业结构、转变发展方式的自我革命，既是挑战，也是机遇。林玉表示，近年来，越来越多的企业将绿色发展理念纳入企业社会责任体系，主动承担社会责任，积极采取绿色行动，助推绿色发展。

林玉介绍，多年来，生态环境部宣传教育中心围绕减污降碳、协同增效生态环境保护的中心工作，推动企业积极履行生态环境社会责任，增强企业绿色低碳转型的内驱力，推动重点行业企业和产业园区绿色低碳转型。

“我们期待和更多企业携手合作，积极作为，强化应对气候变化的责任意识，将企业发展与政策实施、社会需求紧密结合，加快建立符合企业发展实际的可持续发展战略，完善ESG管理体系，在低碳发展中形成合力，助推高质量发展、高水平保护。”林玉说。

(责编：崔元苑、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：倾力打造数字经济高地 讲好高质量发展经验
　　数字经济正在我国蓬勃发展。其中，北京市积极推进数字经济基础设施建设，努力打造数字经济发展示范城市，近三年新设企业数字经济核心产业共计3万余家，核心产业规模以上企业超8000家，建设5G基站累计10.4万个，千兆固网用户累计达到200.7万户，实现五环内全覆盖、五环外重点区域和典型场景精准覆盖。…
提振汽车消费 业内探索汽车新零售业态
　　人民网北京12月21日电 （焦磊）随着全球汽车产业迎来电动化、智能化新阶段，汽车销售模式也迎来加速转型升级。业内分析认为，新能源汽车多种模式的销售渠道不断涌现，不仅助力了汽车产业高质量发展，更有效促进汽车消费、拉动内需增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部