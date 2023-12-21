人民网北京12月21日电 （王绍绍）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉。人民网 张启川摄

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，用之不觉，失之难存。在“绿色答卷”篇章，生态环境部宣传教育中心党委副书记兼纪委书记林玉表示，绿色低碳发展关乎经济高质量发展的成色，关乎良好生态环境质量的底色。

伴随中国经济社会全面绿色转型，企业迎来调整产业结构、转变发展方式的自我革命，既是挑战，也是机遇。林玉表示，近年来，越来越多的企业将绿色发展理念纳入企业社会责任体系，主动承担社会责任，积极采取绿色行动，助推绿色发展。

林玉介绍，多年来，生态环境部宣传教育中心围绕减污降碳、协同增效生态环境保护的中心工作，推动企业积极履行生态环境社会责任，增强企业绿色低碳转型的内驱力，推动重点行业企业和产业园区绿色低碳转型。

“我们期待和更多企业携手合作，积极作为，强化应对气候变化的责任意识，将企业发展与政策实施、社会需求紧密结合，加快建立符合企业发展实际的可持续发展战略，完善ESG管理体系，在低碳发展中形成合力，助推高质量发展、高水平保护。”林玉说。

(责编：崔元苑、高雷)

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