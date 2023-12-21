人民网北京12月21日电 （王绍绍、实习生尉馨文）12月21日，由人民日报社指导、人民网主办的“2023人民企业社会责任荣誉盛典暨第18届人民企业社会责任奖颁奖活动”在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动以“勇毅实干 共向未来”为主题，分为“致富乡间”“绿色答卷”“基业长青”“筑梦未来”“星河万里”五个篇章，邀请来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席，充分宣传展示企业在社会责任领域的突出实践和丰硕成果。

中国银联执行副总裁谢群松。人民网 张启川摄

三江源是长江、黄河、澜沧江的发源地，素有中华水塔、亚洲水塔的美誉，在自然生态保护、固碳增汇方面发挥重要作用。在“绿色答卷”篇章里，中国银联执行副总裁谢群松介绍了中国银联在三江源的绿色实践案例。

今年以来，中国银联与三江源生态保护基金协会合作，开展了内容丰富的合作。一方面，中国银联计划在五年内协助治理一千亩沙地、两千亩草地、一千亩动物保护区，为守护三江源生态含量、固碳减排贡献银联力量。另一方面，中国银联与基金会一同创作了“大自然的小奇遇”公益玩偶盲盒，展现出人与自然和谐共生的美丽画卷，深受广大年轻人和小朋友喜爱。

此外，中国银联积极发挥支付平台作用，大力推广“云闪付”低碳计划小程序，覆盖公共交通出行、能源汽车、线上点餐等18个绿色场景，为政府、商业银行、合作伙伴的绿色消费项目提供平台支持，在用户端和行业端都取得了良好的效果。

值得关注的是，小程序通过开设“守护三江源”专区，用户可在日常生活中以低碳生活方式积累绿色能源，并将这些能量用于守护三江源，参与保护野生动物、治理退化草地、治理沙地等神态保护行动，激发用户环保的热情和积极性。截至到今年11月，低碳计划小程序已经累计带动绿色消费交易超过40亿笔，减少碳排放量达2.3万吨。

谢群松表示，中国银联将立足支付清算的主责主业，联合产业各方探索绿色金融发展的有效做法和创新模式，助推社会生活方式的全面绿色转型。同时，中国银联也愿与更多的同仁一道守护三江源，推广低碳计划，积极践行企业社会责任，为共建生态文明、建设美丽中国贡献应有力量。

(责编：崔元苑、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经