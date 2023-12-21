人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：预计全年工业增加值同比增长4.3%以上

2023年12月21日21:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提到，预计全年工业增加值同比增长4.3%以上。

会议指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是我国工业发展史上具有里程碑意义的一年。工业和信息化系统守正创新、团结奋斗，较好完成了全年工作任务。

工业经济呈现回升向好态势。预计全年，工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占GDP比重基本稳定，总体规模连续14年保持全球第一。“十四五”规划重大工程项目建设加快推进。国防科技工业和烟草行业保持较快增长。制造业重点产业链高质量发展步伐加快。产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程稳步推进，工业母机、关键软件等重点领域创新实现新突破，C919大型客机投入商业运营，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组并网发电，国产ECMO完成注册取证，智能6行采棉机实现量产，神舟十六号、十七号顺利升空。制造业创新体系建设不断加强。国家级、省级制造业创新中心分别达到29个、260个，国家级高新技术产业开发区达到178家，高新技术企业达到46.5万家。落实《党和国家机构改革方案》，完成机构转隶和职能承接工作。产业结构进一步优化升级。1-11月，规模以上高技术制造业增加值同比增长2.3%、装备制造业增加值同比增长6.4%。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长，新能源汽车出口达109.1万辆。造船业三大指标国际市场份额继续保持全球领先。累计建设数字化车间和智能工厂近万家，创建国家级绿色工厂5100家，工业资源综合利用效率进一步提高。系列产业转移发展对接活动取得成效，45家国家级先进制造业集群建设加快。中小企业专精特新发展步伐加快。累计培育“小巨人”企业1.2万家、专精特新中小企业10.3万家，遴选中小企业特色产业集群100个。启动首批30个城市中小企业数字化转型试点，开展系列中小企业服务活动，累计服务中小企业950余万家。

信息通信业高质量发展扎实推进。预计全年，电信业务总量同比增长16%左右，软件和信息技术服务业收入同比增长13%左右。截至11月，累计建成5G基站328.2万个，千兆宽带用户较去年同期翻番。6G技术试验加快推进。信息通信监管改革创新深入推进，应急通信能力显著增强，网络和数据安全保障得到加强，无线电频谱资源开发利用水平、电磁空间安全保障能力进一步提升。圆满完成重大活动通信服务、网络安全、无线电安全等保障任务。产业发展环境持续优化。发布实施一批重要政策举措，建立制造业企业、中小企业常态化交流机制，实施“科技产业金融一体化”专项，持续推动国际合作走深走实。

(责编：申佳平、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：预计全年工业增加值同比增长4.3%以上
　　人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提到，预计全年工业增加值同比增长4.3%以上。…
专家：客观看待外资规模波动 吸引外资有诸多有利条件
　　人民网北京12月21日电 （记者孙阳）今年以来，外媒极力炒作“中国吸引外资下降”等话题，大加渲染外资撤离的悲观情绪，并以此唱衰中国经济。根据商务部12月21日发布的最新数据，2023年1-11月，全国新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%；实际使用外资金额10403.3亿元人民币，同比下降10.0%，仍居历史高位。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部