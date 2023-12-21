人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提到，预计全年工业增加值同比增长4.3%以上。

会议指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是我国工业发展史上具有里程碑意义的一年。工业和信息化系统守正创新、团结奋斗，较好完成了全年工作任务。

工业经济呈现回升向好态势。预计全年，工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占GDP比重基本稳定，总体规模连续14年保持全球第一。“十四五”规划重大工程项目建设加快推进。国防科技工业和烟草行业保持较快增长。制造业重点产业链高质量发展步伐加快。产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程稳步推进，工业母机、关键软件等重点领域创新实现新突破，C919大型客机投入商业运营，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组并网发电，国产ECMO完成注册取证，智能6行采棉机实现量产，神舟十六号、十七号顺利升空。制造业创新体系建设不断加强。国家级、省级制造业创新中心分别达到29个、260个，国家级高新技术产业开发区达到178家，高新技术企业达到46.5万家。落实《党和国家机构改革方案》，完成机构转隶和职能承接工作。产业结构进一步优化升级。1-11月，规模以上高技术制造业增加值同比增长2.3%、装备制造业增加值同比增长6.4%。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长，新能源汽车出口达109.1万辆。造船业三大指标国际市场份额继续保持全球领先。累计建设数字化车间和智能工厂近万家，创建国家级绿色工厂5100家，工业资源综合利用效率进一步提高。系列产业转移发展对接活动取得成效，45家国家级先进制造业集群建设加快。中小企业专精特新发展步伐加快。累计培育“小巨人”企业1.2万家、专精特新中小企业10.3万家，遴选中小企业特色产业集群100个。启动首批30个城市中小企业数字化转型试点，开展系列中小企业服务活动，累计服务中小企业950余万家。

信息通信业高质量发展扎实推进。预计全年，电信业务总量同比增长16%左右，软件和信息技术服务业收入同比增长13%左右。截至11月，累计建成5G基站328.2万个，千兆宽带用户较去年同期翻番。6G技术试验加快推进。信息通信监管改革创新深入推进，应急通信能力显著增强，网络和数据安全保障得到加强，无线电频谱资源开发利用水平、电磁空间安全保障能力进一步提升。圆满完成重大活动通信服务、网络安全、无线电安全等保障任务。产业发展环境持续优化。发布实施一批重要政策举措，建立制造业企业、中小企业常态化交流机制，实施“科技产业金融一体化”专项，持续推动国际合作走深走实。

(责编：申佳平、章斐然)

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