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工信部部署2024年重点任务：打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长点

2023年12月21日21:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提出，加快培育新兴产业。其中要打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。

会议指出，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面落实全国新型工业化推进大会部署的重要一年。要认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，大力推进新型工业化，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，支持中小企业专精特新发展，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实物质技术基础。

会议指出，2024年要围绕高质量发展，突出重点、把握关键，抓好十二个方面重点任务。

一是全力促进工业经济平稳增长。抓好稳增长政策落地见效，深入实施十大行业稳增长工作方案，支持工业大省继续“挑大梁”，做好经济宣传、政策解读和舆论引导。深化原材料、消费品“三品”行动，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。深化产融合作，做好制造业重点外资项目服务保障。保持烟草行业平稳增长。

二是全面实施制造业重点产业链高质量发展行动。统筹推进关键核心技术攻关工程、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，强化应用牵引，加快技术攻关突破和成果应用，实现“化点成珠、串珠成链”。

三是提升产业科技创新能力。大力推进科技创新和产业创新深度融合，深入实施科技创新重大项目，持续优化创新平台网络，加快培育创新型企业，打造“火炬”品牌升级版。推进园区提质增效，启动创建国家新型工业化示范区。

四是加快改造提升传统产业。实施制造业技术改造升级工程，支持企业设备更新，加快钢铁、有色、轻工等重点行业改造升级。推动制造业“智改数转网联”，深化智能制造试点示范，推进开源体系建设。继续办好产业转移发展对接活动。

五是巩固提升优势产业领先地位。加快强链补链延链，提升全产业竞争力。支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。加强光伏行业规范引导和质量监管。促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。

六是加快培育新兴产业。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展。壮大新能源、新材料、高端装备、生物医药及高端医疗装备、安全应急装备等新兴产业，打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点。出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业，着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用。

七是推动信息通信业高质量发展。统筹“建、用、研”各项工作，推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。创新信息通信市场监管，纵深推进行风建设和纠风工作，完善应急通信预案和指挥体系。推动5G规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全管理水平。

八是推动工业绿色低碳发展。稳妥推进工业领域碳减排，严控钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，开展工业数字化碳管理试点，深入实施工业能效、水效提升行动，积极探索新兴固废综合利用市场化途径，大力发展绿色低碳产业，全面推广绿色制造。

九是促进中小企业高质量发展。实施一批普惠性帮扶政策，多渠道支持专精特新企业创新发展，深入开展中小企业数字化转型城市试点和“三赋”专项行动。加快建设全国中小企业服务“一张网”。深入实施促进大中小企业融通发展等系列活动。

十是优化国防科技工业体系布局，巩固提高一体化国家战略体系和能力。

十一是支持部属高校“双一流”建设。加强党建、思政和意识形态工作，构建特色鲜明、优势突出的学科专业体系，培养造就拔尖创新人才，支持部属高校参与国家实验室建设，保障校园安全稳定。

十二是提升行业治理现代化水平。加强对产能过剩行业的规范指导。实施新产业标准化领航工程。落实制造业全面对外开放措施，放宽电信市场准入，深化双多边机制合作。抓好制造业人才培养等重点项目实施。加强通信管理局建设。支持部属单位聚焦主业、突出特色，打造核心支撑能力。加强民爆行业监管，抓好通信业及通信设施建设安全生产监管。做好重大活动和突发事件通信服务、网络安全、无线电安全等保障工作。

(责编：申佳平、章斐然)
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