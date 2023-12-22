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截至10月末，全国家庭农场近400万个，农民合作社221.6万家——

新型农业经营主体保持良好发展势头

2023年12月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月21日电  （记者邱海峰）记者日前从农业农村部获悉，截至10月末，纳入全国家庭农场名录管理的家庭农场近400万个，依法登记的农民合作社221.6万家，组建联合社1.5万家。全国超过107万个组织开展农业社会化服务，服务面积超过19.7亿亩次，服务小农户9100多万户。

　　农业农村部有关负责人表示，2023年，农业农村部坚持加快培育新型农业经营主体重大战略，深入实施新型农业经营主体提升行动，以内强素质、外强能力为重点，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。新型农业经营主体保持良好发展势头，质量效益稳步提高，服务带动效应持续增强。

　　稳粮保供作用凸显。目前，全国有种粮家庭农场176.5万个、种粮合作社54.2万家，占新型农业经营主体总数的37.5%。新型农业经营主体发展适度规模经营，种粮家庭农场场均种粮面积148.8亩，农民合作社社均拥有土地经营权作价出资面积460.1亩。新型农业经营主体积极参与粮油作物大面积单产提升，促进技术集成组装应用和在地熟化推广，在稳粮扩油中发挥了骨干作用。

　　产业结构持续优化。新型农业经营主体业务涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶生产经营，其中，88%的新型农业经营主体从事种养业。家庭农场和农民合作社从事生猪产业的分别有21.7万个、13.2万家，比上年增长17.1%和1.9%，从事农机植保服务业的数量持续增长，从事电子商务、休闲农业和乡村旅游等新产业新业态的发展势头强劲。

　　经营服务水平提升。半数以上的家庭农场年经营收入在10万—50万元，平均每个家庭农场年净利润11.6万元。农民合作社年经营收入6309.2亿元，成员人均可获得盈余二次返还1460.4元。全国农民合作社成员中的普通农户占比95.5%，农民合作社为成员提供年经营服务总值8773.5亿元，成员人均享受合作社统购统销服务1.5万元。

　　规范运营程度提高。全面实行家庭农场“一码通”管理服务制度，全国已有19.6万个家庭农场获得“一码通”赋码，以“一码定场”实现直接获客；开发推广“家庭农场随手记”免费记账软件，11.5万个家庭农场注册应用，规范财务收支和成本核算。全国县级及以上农民合作社示范社达20.9万家、示范家庭农场达20.2万个。

　　指导服务体系更加健全。开展“千员带万社”行动，建成“全国新型农业经营主体辅导员名录库”，全国省市县乡四级辅导员32258名，近三分之一由新型农业经营主体带头人、农技员、乡土专家等构成，县乡级辅导员占比95%。

(责编：白宇、卫嘉)
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