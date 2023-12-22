人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科技赋能、数字转型、远销海外——

“小陶瓷”闯出“大市场”（小商品 大产业15）

本报记者 吴雪聪
2023年12月22日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　鑫星电子陶瓷有限责任公司的自动化生产线。
　　本报记者 吴雪聪摄

　　美程陶瓷科技有限公司内，员工在制作特种陶瓷零件。
　　受访企业供图

　　外国客人到同鑫陶瓷有限公司参观。
　　受访企业供图

　　锦晖陶瓷有限公司研发的“自灭菌”陶瓷产品。
　　受访企业供图

　　扫码观看视频

　　提到瓷，你会想到什么？

　　也许是古老的手作场景：土坯旋、红炉炽，敲打、风干、火炼等程序依次展现；

　　也许是瑰丽的传世文物：莹如玉、触生温，青花、粉彩、薄胎等技法争妍竞艳。

　　千年之后，中国瓷业已突破人们的传统想象。5G基站、航天通信、医药卫生、新能源汽车……陶瓷新材料的身影频现众多高科技领域。现代化的瓷器工厂里，大大小小的机械臂、自动化的流水线、数字不断滚动的智慧大屏，构成一道道新的风景线。瓷业不单是“泥与土”的艺术，更是“光与电”的魔法。

　　

　　传统陶瓷焕新颜

　　今天，陶瓷生产更有科技范儿。

　　数十条白色的纹路，缠绕、弯折、向上，犹如枝蔓生发。乍一看，眼前器皿上层层叠叠的褶皱，仿佛是石膏或塑料制成。其实，这是一件实打实的陶瓷作品。

　　“这是3D打印出来的陶瓷花盆！”同鑫陶瓷有限公司智慧制造中心负责人黄全德介绍，以前的陶瓷花盆多为圆形和方形，现在借助3D打印，硬、脆、易碎的陶瓷材料得以更好切割，造型设计的自由度更大。

　　同鑫陶瓷位于福建省泉州市德化县。德化以“白如雪、明如镜、润如玉、透如绢”的白瓷最负盛名。乘新技术东风，县里许多传统日用瓷企业焕发新颜。

　　“小时候在陶瓷厂里玩，不论穿什么颜色的鞋子，一趟下来全白了。”黄全德记忆中的陶瓷厂，遍地白色瓷粉，墙面被窑火烧得黑黢黢。2016年起，同鑫陶瓷进行工业升级，引进8条烧成窑炉、20条自动上釉生产线、多台陶瓷3D打印机等设备。厂房干净了，产能提高了，在成型滚压工艺环节，1人就能完成以往16个人的工作量。

　　今天，陶瓷制品更健康。

　　“别看外观就是一个普通的陶瓷盘子，它的表面其实有一层薄薄的银离子层。”谈起公司自主研制的“自灭菌”技术，重庆锦晖陶瓷有限公司董事长张稷一满是自豪。

　　潮湿环境是细菌的温床。锦晖陶瓷历时3年、经上千次实验，研制出“自灭菌”陶瓷，可有效抑制附着在器皿表面的细菌。该技术对幽门螺杆菌的杀抑率达87.65%，对大肠杆菌、沙门氏菌等5种细菌杀抑率在95%以上。

　　张稷一对记者算了笔账：“我们的陶瓷盘经过500次破坏性酸蚀检测，杀菌效果仍然显著，相当于家庭用清水洗涤10万多次。按一日三餐、一年365天计算，使用寿命可达91年以上。”

　　今天，陶瓷应用更加广泛。

　　无人质检室里，黄、白、蓝三色光噼里啪啦地交错闪烁。凑近一瞧，一个个微型元器件密匝匝地排列在圆形转盘上。只需1秒，每个零件的电性能测试数据实时传输至企业后台……

　　这样的场景，出现在湖南省美程陶瓷科技有限公司。这里生产的不是普通陶瓷，而是特种陶瓷。

　　什么是特种陶瓷？区别于以天然矿物为原料的普通陶瓷，特种陶瓷以氧化物、氮化物等人工合成粉体为起始材料，在磁、电、声、光等方面具有特殊性能。它能“上天入海”，在机械、光纤、军工、航天等领域有广泛应用。

　　湖南省娄底市新化县被称为“中国特种陶瓷之乡”。这座山沟沟里的县城，交通不便，没有盛产瓷土的天然禀赋，但历经几十年发展，孵化出美程陶瓷、鑫星电陶两家国家级专精特新“小巨人”企业。目前，新化电子陶瓷年产值达170亿元，年出口额稳定在4000万美元以上。

　　“几千年来，中国人离不开陶瓷。陶瓷是一个生命力很强的市场材料，它可以随着技术进步不断迭代，适应人类社会发展新需求。”鑫星电子陶瓷有限责任公司董事长曹建平说。

　　求变求新闯难关

　　千年陶瓷，如何重焕生机？答案在“创新”。

　　创新，难在跟上市场需求。最初，鑫星电陶的产品只有单一的陶瓷气体放电管。后来由于政策调整，陶瓷气体放电管成为被淘汰的禁用品。一时间，企业陷入倒闭边缘。

　　“市场上突然没有客户需要这款产品了。”曹建平回忆道。

　　怎么办？唯有求变。鑫星电陶把目光转向温控器。彼时，日本企业在温控器陶瓷壳体的制作技术方面处于领先地位。鑫星电陶埋头钻研，研制出整体热压成型四角壳体技术。与日本原先分体制作再粘接技术相比，鑫星电陶的新技术优势明显：工艺产品质量一致性更强，成本管控更合理。

　　“现在不光有温控器，还有金属化陶瓷基片、卫浴阀片、石英晶体谐振器等产品，种类丰富多了。”曹建平说。

　　技术难关，是横亘在创新路上的又一道沟壑。“‘自灭菌’陶瓷在2021年初就有了第一批实验室样品，却迟迟未量产，就是因为颜色这个问题。”张稷一说，配方一变，釉色的美观度打了折扣：有细密颗粒感的“陨石黑”变为发乌的灰色，艳丽的“辣椒红”也似掺了水，变成稀疏的淡红色。

　　如此一来，所有的釉料配方都要打破重置。“瓷的气韵，就是在高温之中也能保持坚韧。”看着窑火淬炼下的瓷器，张稷一告诉自己，耐不下心，就成不了形。随后，技术团队用了近3年时间反复试色。浅了，就一遍遍调；深了，再一点点校。最终，团队还原出每个釉色的最佳效果，于今年9月实现“自灭菌”陶瓷量产。

　　在同鑫陶瓷有限公司，创新还体现在思维的转变。随着公司规模扩大，打样报价、生产安排、标准运营等事务剧增，光靠人工管理已捉襟见肘。2021年起，同鑫陶瓷探索数字化转型，购置ERP、MES、WMS等软件。不过，转型之路并非一帆风顺。

　　“工厂里有很多老师傅，凭经验和感觉干了半辈子，在陶瓷工艺上是‘大拿’，而面对电脑和数据犯了难，一部分人不愿尝试新事物。”黄全德说。

　　“对企业来说，设备、软件、服务都能买，人的旧观念却最难改造。”黄全德介绍，当时公司上下一遍遍学，一点点磨，老员工也慢慢认识到数据的重要性。通过数字化转型，同鑫陶瓷的生产周期大幅缩短，从原来45天缩短到30天以内。

　　扬帆出海续荣光

　　瓷，在英文里和“中国”同音。千百年来，中国瓷随商船远航，“行于九域，施及外洋”。如今，中国瓷以全新面貌扬帆出海。

　　今年4月，第133届中国进出口商品交易会开馆迎客。景德镇陶瓷、德化白瓷、醴陵陶瓷等知名品牌纷纷亮相。不少外商和嘉宾在精美的陶瓷产品前驻足观赏，并与展会现场的商家洽谈合作。在本届广交会上，仅湖南省醴陵市61家日用陶瓷企业的线上线下成交额就达4.3亿元。

　　“在工艺方面，我们有底气。国内日用瓷的设计水平、配方能力和文化底蕴在全世界范围内领先。”张稷一说。

　　中国古瓷世界闻名，现代瓷企如何续写荣光？各家企业有自己打造品牌的“心法”。

　　品牌出海，名声必须“叫得响”。“上世纪末我们刚起步时，网络不发达，每到一个地方只能翻电话黄页本，用这种笨办法开拓市场。”提及过去，曹建平仍历历在目。

　　“拉客户太头疼了，我们主动出击，鑫星电陶是新化县第一个走出国门参加会展的陶瓷企业。”1998年，鑫星电陶首次参加国际会展，次年便成交了第一笔外贸订单，“只有500美元，但那时高兴坏了。”曹建平说。

　　尝到甜头的鑫星电陶继续利用会展拓宽品牌影响力。现在，鑫星电陶是广交会、慕尼黑电子展等国际展览的常客，外贸订单占公司业务的20%，特种陶瓷远销美国、俄罗斯、捷克、斯洛文尼亚等地。

　　品牌出海，还要“卖得俏”。“同鑫陶瓷刚开始走了一些弯路。公司外贸部的同事绞尽脑汁，希望将更多呈现中国传统文化元素的图案、颜色、器型供外方选择，结果一个都没被选中。”黄全德说。

　　是不是中外审美有差异？翻阅历史，曾畅销海外的中国瓷中，“纹章瓷”印有欧洲贵族、都市、团体的徽章，“缠枝纹”则源自伊斯兰文化。原来，中西融合是条路子！

　　“我们选了一些国内少有人问津的款式给对方，没想到外商非常喜欢。”黄全德介绍，此后同鑫陶瓷的设计更加注重结合当地文化和生活习惯，并专门派设计师到海外花卉和家居市场调研。如今，同鑫陶瓷生产的花盆已销往30多个国家和地区。

　　“小陶瓷”闯出“大市场”。中国是陶瓷生产大国，年产量和出口量居世界首位。数据显示，今年1—10月中国陶瓷产品出口量为1548万吨；中国工业陶瓷产值规模目前超1500亿元。无论是巧夺天工的展陈瓷、日常生活的家居瓷，还是科技感满满的特种陶瓷，中国陶瓷产业正加速提质升级，在千年窑火中淬炼新生。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部部署2024年重点任务：打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长点
　　人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提出，加快培育新兴产业。…
工信部：预计全年工业增加值同比增长4.3%以上
　　人民网北京12月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月21日，全国工业和信息化工作会议在京召开。会议提到，预计全年工业增加值同比增长4.3%以上。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部