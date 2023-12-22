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双轮驱动为农业现代化增动力添活力

 ——专家谈贯彻落实中央农村工作会议精神

马爱平
2023年12月22日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：双轮驱动为农业现代化增动力添活力

“要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善‘三农’工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力。”12月19日至20日，中央农村工作会议在北京召开。会议传达学习了习近平总书记对做好“三农”工作作出的重要指示。

向农业强国阔步迈进，利器在科技，关键靠改革。21日，多位专家接受了科技日报记者的采访，详解科技和改革双轮驱动背后的含义及工作落实的重点。

科技和改革如同鸟之两翼、车之双轮

20年来，浙江以“千万工程”为引领，由环境变革催化带动生态变革、产业变革、社会变革，90%以上的村庄建成新时代美丽乡村，城乡居民收入比已经达到比较良性的1.9∶1，实现了乡村重塑和城乡重构。

成为广州新晋“网红村”后，黄埔区龙湖街道迳下村如今产业兴旺、活力满满。

据了解，该村一方面融入中新广州知识城发展大局，建设纳米院士谷，吸引了一大批高层次科技人才；另一方面，力促一二三产业融合发展，推动院士谷、惠农中心、植物工厂、纳米研学基地等一大批项目落地。

“科技和改革双轮驱动、同向发力，助力农民增收渠道越来越宽广，乡村振兴画卷越绘越壮美。”中国农业科学院农业经济与发展研究所党委书记、副所长毛世平说，建设农业强国，科技和改革如同鸟之两翼、车之双轮。

农业现代化关键在科技进步和创新。

“面向未来，要依靠科技进步转变农业生产方式。在耕地和水资源有限的情况下，实现农业稳产增产的根本靠科技。必须用高水平的农业科技、现代化的物质装备破解资源禀赋约束，加快实现高水平农业科技自立自强，不断提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率，驱动农业走上主要依靠科技进步支撑的内涵式发展之路。”中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员刘合光说。

改革是乡村振兴的重要法宝。加快建设农业强国，迫切需要改革增动力、添活力。

“面向未来，也要依靠政策改革挖掘农业生产动力。要针对农业产业特点，发挥新型举国体制优势，整合各级各类优势科研资源，强化企业科技创新主体地位，重点解决农业科技创新各自为战、低水平重复、转化率不高等突出问题，着力提升农业创新体系整体效能。”刘合光认为。

强化双轮驱动 大力推进农业现代化

会议在强化科技和改革双轮驱动推进农业现代化方面作出重点部署。

在科技方面，会议强调，“支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动”。

对此，刘合光建议，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中，必须从源头上加快实现种业科技自立自强、种源自主可控，加强农业种质资源保护利用，有序推进生物育种产业化应用，培育一批航母型种业领军企业。

“2024年，我们将围绕生物育种、耕地产能提升、盐碱地综合利用、适用农机创制、农业节水技术装备研发等方面，实施好种业振兴行动、科技创新2030重大项目、国家重点研发计划等，为农业强国建设提供更强有力的科技支撑。”农业农村部科学技术司副司长孙传范表示。

在改革方面，会议强调，“强化农村改革创新，在坚守底线前提下，鼓励各地实践探索和制度创新”。

对此，刘合光建议，采取五大措施建设宜居宜业和美乡村。一是促进产业兴旺发展，夯实宜业发展基础。二是补齐基础设施短板，不断完善宜居设施。三是增强公共服务能力，持续缩小城乡差距。四是推进人居环境整治，美化优化宜居环境。五是创建和美社会风尚，营造和谐社会秩序。

关于提升乡村治理效能，毛世平认为，要坚持党的领导，提升乡村治理效能；积极发展村级民主，提高农民在乡村治理中的参与度；培育新型农村集体经济，挖掘乡村治理主体潜力；大数据赋能乡村治理，提升治理信息化水平。

（科技日报北京12月21日电）

(责编：杨曦、陈键)
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