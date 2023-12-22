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科技部发布《负责任研究行为规范指引（2023）》

2023年12月22日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：科技部发布《负责任研究行为规范指引（2023）》

科技日报北京12月21日电 （记者刘垠）21日，由科技部监督司编制的《负责任研究行为规范指引（2023）》（以下简称《指引》）正式发布。《指引》从研究选题与实施、数据管理、成果署名、同行评议、伦理审查、监督管理等11个方面，对科研人员和科研机构、高等学校、医疗卫生机构、企业等（以下统称“科研单位”），提出了开展负责任研究应普遍遵循的科学道德准则和学术研究规范。

《指引》指出，研究选题应坚持“四个面向”，突出问题导向，符合科技伦理要求与科技安全规定，避免简单重复或低水平研究，避免脱离实际或盲目追求热点，不得开展法律法规禁止的研究。

针对备受关注的成果发布问题，《指引》强调，公布突破性研究成果和重大研究进展应经所在科研单位同意。未经科学验证或同行评议的研究成果，科研人员不得向公众传播；不得将已发表的论文或其中的数据、图片等再次发表，不得将多篇已发表论文各取一部分拼凑出“新成果”后发表……

《指引》还指出，开展涉及以人为研究参与者、涉及实验动物，以及不直接涉及人或动物，但可能在生命健康、生态环境、公共秩序、可持续发展等方面带来伦理风险挑战的科技活动，应按规定进行科技伦理审查。开展涉及突发重大公共事件等紧急状态的科技活动，应遵守科技伦理应急审查程序及相关要求，不得以紧急情况为由，回避科技伦理审查或降低科技伦理审查标准。

“开展学术交流，应发扬学术民主，尊重首创，坚持公开透明。不得利用自身权威、地位或掌控的资源压制他人学术观点。”《指引》强调，在对外科技交流与合作中需要提供相关数据的，须按相关要求履行报批程序，严格遵守科技保密和特定研究成果发表的相关法律法规要求。

(责编：杨曦、陈键)
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