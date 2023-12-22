刘 霞

原标题：《自然》预测2024年值得期待的科学事件

2024年的脚步越来越近。新的一年里，科学家将带给人们不少惊喜。

据英国《自然》杂志19日报道，2024年，人们将看到人工智能工具GPT-5的亮相；将见证“广寒宫”迎来新访客；欧洲首台百亿亿级（E级）超级计算机也将启动。

人工智能再接再厉

开放人工智能研究中心预计将于明年晚些时候发布下一代人工智能模型GPT-5，其可能拥有比“前辈”GPT-4更先进的功能。

谷歌下属“深度思维”公司也将于明年推出新版“阿尔法折叠”，研究人员曾使用该人工智能工具高精度地预测了蛋白质的3D形状。新版本的人工智能将以原子精度模拟蛋白质、核酸和其他分子之间的相互作用，有望为新药研发开辟新的可能性。

宇宙探索步履不停

智利维拉·鲁宾天文台计划2024年底先行一步，对整个南半球天空开展为期10年的调查。在直径8.4米的望远镜和3200万像素的巨型相机的加持下，科学家希望发现许多新的瞬态现象和近地小行星。

位于智利阿塔卡马沙漠的西蒙斯天文台将于2024年中建成。这项下一代宇宙学实验将在宇宙微波背景中寻找原初引力波的特征。其望远镜将配备50000个聚光探测器，数量是目前正在进行的类似项目的10倍。

月宫喜迎多位访客

中国将在2024年实施嫦娥六号发射任务，计划从月球背面采集样品。

美国国家航空航天局（NASA）的“阿尔忒弥斯2号”载人登月任务最快可能于2024年11月启动。4名宇航员将乘坐“猎户座”飞船进行为期10天的绕月飞行，为随后的“阿尔忒弥斯3号”任务奠定基础。

人类对太阳系的探索将持续开展。NASA的“欧罗巴快帆”将于明年10月启程，前往木卫二，旨在确定其地下海洋是否可以孕育生命。日本计划于2024年发射的“火星月球探测任务”将拜访火卫一和火卫二。

粒子研究迎来曙光

位于德国电子同步加速器上的BabyIAXO实验，将使用一台由10米长的磁铁和超灵敏的无噪声X射线探测器制成的太阳望远镜，每天跟踪太阳中心12小时，以捕捉轴子转化为光子的过程。

2024年，科学家有望更精确地确定中微子的质量。2022年，位于德国的国际卡尔斯鲁厄氚中微子实验给出的结果显示，中微子的最大质量为0.8电子伏特。研究人员将于2024年完成数据收集工作，并有望明确给出这些微小粒子的精确“体重”。

E级超算竞相启用

明年初，欧洲第一台百亿亿级超级计算机“木星”将启动运行。研究人员将使用该机器创建用于医学目的的人类心脏和大脑的“数字双胞胎”模型，并对地球气候进行高分辨率模拟。

美国研究人员将在2024年安装两台百亿亿级超级计算机。位于阿贡国家实验室的“极光”将用于绘制大脑神经回路图谱；位于劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的“酋长岩”将模拟核武器爆炸产生的影响。

应对疫情持续努力

美国政府正在资助3种下一代新冠疫苗的试验。其中两种是鼻内疫苗，这种疫苗通过在气道组织中产生免疫力来预防感染。第三种是信使核糖核酸疫苗，它能增强抗体和T细胞反应，有望对多种新冠病毒变种提供持久的免疫力。

世界卫生组织将在明年5月公布其流行病条约的最终草案，旨在让各国政府更好地预防和管理未来可能会出现的流行病。成员国将对该协议的条款开展谈判，核心是确保每个人公平获得预防流行病所需的工具，包括疫苗、数据和专业知识。

(责编：杨曦、陈键)

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