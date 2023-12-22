原标题：我国首次完成3000米超深水三维地震勘探

科技日报北京12月21日电 （记者操秀英）记者21日从中国海油获悉，我国大型深水物探船“海洋石油720”搭载我国自研“海经”拖缆地震勘探系统，完成了珠江口盆地2600平方千米的三维地震数据采集。这是我国首次完成超3000米超深水三维地震勘探作业，标志着我国自主海洋勘探技术取得重大突破，对保障我国海洋油气开发自主可控、提升我国深海资源开发能力具有重要意义。

“海经”是我国自主研发制造的首套海洋拖缆地震勘探采集装备，填补了我国在海洋地震勘探领域装备技术空白，实现了“从0到1”的突破。“海经”以其超低频、高精度的三维地震采集能力，精准描绘出深水深层以及复杂地质结构的“3D立体图”，大幅提升了我国在超深水领域油气勘探能力。

“‘海经’系统实现的三维地震勘探技术，全面提升了我国海上油气勘探技术的核心竞争力，对提升海洋油气装备一体化整体研发能力和保障国家能源安全具有重要意义。”中国海油技术专家阮福明说。

此次作业位于珠江口盆地3000米超深水区块。该区域平均水深2000米左右，最大作业水深达到3500米，勘探目的层最大埋深处5600米，打破了我国海洋三维地震勘探作业最大水深纪录。“海洋石油720”深水物探船搭载“海经”，利用60天时间采集到40TB的三维地震勘探数据，为落实工区地质结构、沉积充填和油气运移等基础石油地质条件打下坚实的基础。

(责编：杨曦、陈键)

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