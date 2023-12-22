人民网记者 乔雪峰

经济要发展，交通须先行。2023年，我国交通运输经济持续恢复向好，交通固定资产投资规模保持高位，跨区域人员流动量、货运量、港口货物吞吐量均保持较快增长，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了坚实有力的交通运输服务和保障。

这一年，21个省份出台综合立体交通网络规划，我国综合立体交通网越织越密。1至11月，我国完成交通固定资产投资3.6万亿元。

这一年，我国综合运输服务更加便捷，推动了336个城市实现交通一卡通互联互通，全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，境内的国际邮轮运输全面恢复。

这一年，我国物流保通保畅有力推进，推动完善物流保通保畅机制，强化重点时段的运输监测，创建了116个多式联运示范工程项目，有力促进社会总体物流成本下降。

12月21日，交通运输部副部长李扬在国新办新闻发布会上表示，展望新的一年，交通运输部将不断巩固和增强交通运输经济运行回升向好态势，全力以赴保通保畅，努力扩大有效投资，推动物流降本增效，加大科技创新力度，有力保障城乡融合发展，全力抓好安全生产工作，积极服务共建“一带一路”，扎实推进交通运输高质量发展，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，为全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强有力的交通运输保障。

推出一系列民生实事

不断提高人民群众出行的获得感、幸福感

民生实事是交通运输部践行“人民交通为人民”的具体举措。“我们工作的所有出发点和落脚点，都是让人民群众安全便捷高效出行。”李扬表示，从2015年开始，交通运输部每年都会推出一批交通运输更贴近民生的实事，2023年推出了12件民生实事，目前已全面完成。

据李扬介绍，在保障人民群众安全便捷出行方面，交通运输部共改造公路危旧桥梁9763座，实施农村公路安全生命防护工程10.5万公里。同时，还组织开展高速公路充电基础设施“随手查”服务，组织开展高速公路“阳光救援”行动。

在提升适老化无障碍交通出行方面，交通运输部推动了140多个城市开通“95128”电话约车服务，完成城市公共汽电车站台适老化改造3600余处，打造敬老爱老服务城市公共汽电车线路1100余条，推动交通运输新业态平台全部下调抽成上限并向社会公布。

在道路交通便民政务服务提质增效方面，交通运输部上线运行道路运输电子证照小程序，完成网上业务办理685万件；实现道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领，推动道路货物运输驾驶员从业资格“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”。

李扬表示，明年交通运输部初步计划推出一批民生实事，主要包括围绕农村公路危旧桥梁改造、公路沿线充电基础设施建设、针对老龄化推出适老化无障碍交通出行等人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力为人民群众和广大从业人员提供更贴心、更暖心的服务，真正践行人享其行、物畅其流，不断提高人民群众出行的获得感、幸福感。

以“联网、补网、强链”为重点

加快建设高质量综合立体交通网

2021年2月，党中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提出要推动“6轴7廊8通道”主骨架建设，打造“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。

截至2022年年底，国家综合立体交通网建成率约为79%、主骨架线路建成率约87%。铁路营业里程达到了15.5万公里，其中高速铁路营业里程4.2万公里，世界第一。公路通车里程535.5万公里，其中高速公路建成里程17.7万公里，也是世界第一。内河高等级航道里程1.65万公里。民用机场254个，推动25个国家综合货运枢纽补链强链城市建设。

李扬表示，经过今年一年的工作，我国又取得了一些新的进展。在这一年中，我国新建高速铁路1700公里、新建包括改扩建高速公路超过7000公里、新增及改善高等级航道1000公里、新颁证民用运输机场增加了2个，新增城市轨道交通运营里程超过360公里，全国3461个抵边自然村全部实现通邮。

李扬表示，下一步，交通运输部将以“联网、补网、强链”为重点，加快建设高质量的综合立体交通网。一是继续“联网”，继续推动铁路、公路、水运、民航、邮政基础设施，尽快强化织密交通网络。二是继续“补网”，加快建设国家综合立体交通网的主骨架。三是继续“强链”，加强枢纽建设，推动国家综合货运枢纽补链强链重点工程建设，建设面向全球的交通网络。四是推进融合，加强各种运输方式跨方式、跨区域、跨领域、跨产业的协调发展，促进我国综合交通协调发展发挥整体的网络效应。

持续推动“四好农村路”高质量发展

为推进乡村振兴提供坚实保障

截至2022年年底，我国农村公路总里程数已经达到453万公里，像一条条“毛细血管”分布在中国的广袤大地上，连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村，成为中国新时代名副其实的“超级工程”。

“近年来，交通运输部持续加大对农村公路的补助，支持地方加快农村公路建设，为广大群众致富奔小康，加快推进农业农村现代化提供了有力支撑。”交通运输部公路局局长吴春耕表示，今年1至11月，全国农村公路建设总投资超过4555亿元，新改建农村公路的里程超过16万公里，新增通三级及以上公路的乡镇327个，新增通硬化路的较大人口规模自然村（组）2.2万个。

吴春耕指出，明年交通运输部将持续推动“四好农村路”高质量发展，完善现代化农村交通运输体系，为建设宜居宜业的和美乡村、有力有效推进乡村振兴提供坚实的交通运输保障。

进一步建好，继续深入实施新一轮农村公路建设改造。有序推进“新三通”建设，主要是较大人口规模自然村（组）通硬化路、建制村通等级路、乡镇通三级及以上公路，同时推进实施老旧公路的改造、窄路的拓宽改造以及错车道建设，因地制宜加快完善便捷高效、普遍公平的农村公路网络。

进一步管好，健全完善“路长制”运行长效机制。加快推进《农村公路条例》立法工作，扎实抓好交通强国“四好农村路”系列试点建设，同时深化“四好农村路”全国示范县、城乡交通运输一体化示范县的两个创建，加快构建符合我国国情的农村公路治理体系。此外，还将以边远山区农村公路建设养护为重点，加快建立有效的长效机制。

进一步护好，主要是加快完善农村公路的长效管养机制。全面提升农村公路养护水平，加大投入，不断提高农村公路路况水平，特别是提升农村公路应急保障和防灾减灾能力，深入实施公路安全设施和交通秩序管理的精细化行动，加快推进农村公路生命安全防护工程建设，力争到明年年底前基本实现2020年底前存量农村公路危桥全部整治完毕。

进一步运营好，畅通幸福出行、物流配送、邮政快递三个“最后一公里”。因地制宜促进农村公路与产业、旅游、文化等融合发展，加快发展农村公路路衍经济，鼓励农村公路和经营性项目一体化开发，为服务乡村振兴战略、推进农业农村现代化、促进农民农村共同富裕提供更好保障。

(责编：乔业琼、高雷)

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