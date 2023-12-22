人民网北京12月22日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息， 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在12月19日开通北交所股票做市交易业务权限，正式成为北交所做市商。12月20日，中金公司发布加入为贝特瑞、吉林碳谷做市的公告，并在12月21日起为相关股票提供做市服务。

据北交所介绍，中金公司加入北交所做市队伍后，北交所市场已有16家做市商。此外，据了解，北交所做市商扩容制度发布后，已有10余家券商向北交所提交了评估测试申请，预计后续北交所做市商队伍将持续扩大。

9月1日，作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架下的一项专项安排，证监会发布了《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，从投资端、交易端、企业端、中介端、产品端等各方面推出一揽子改革创新举措。其中，证监会下调了北交所做市交易资格的门槛，即对申请北交所做市商资格的券商，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求，净资本由100亿元调整至50亿元；连续3年分类评级为A类A级（含）以上调整至近3年分类评级有1年为A类A级（含）以上，且近1年分类评级为B类BB级（含）以上。同时，新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近1年新三板做市成交金额排名前50，其他条件保持不变。

之后北交所新增开户投资者数量持续攀升。数据显示，在今年北交所开市两周年之际时，北交所投资者新增开户60万户，合格投资者总数达617万户，日均参与户数同比增长超两成。

“本次根据市场发展实际，拟制定与北交所市场特征更加匹配的做市商资质要求，允许符合条件的新三板做市商参与北交所做市业务，扩大北交所做市商数量。后续还将研究引入私募基金开展北交所做市交易业务。”证监会此前表示。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为，更多深耕新三板做市、参与北交所业务热情较高的中型券商或将满足北交所做市商条件，提升市场价格发现能力与效率，促进北交所市场流动性改善。

清华大学五道口金融学院副院长田轩向人民网财经表示，未来北交所需要根据不同的投资品种，设置不同等级要求的投资者门槛，从资产规模及投资经验等角度对投资者进行区分，进而对投资者进行结构性优化，持续吸引更多投资者入场。在此基础上，田轩建议，进一步便利做市商战略配售条件、报价机制，优化成交金额评价指标，以及扩大融资融券标的范围等，充分发挥做市交易积极作用，持续激发市场活力。

(责编：乔业琼、高雷)

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