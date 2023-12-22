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报告：人工智能对职场产生深远影响 新经济行业受关注度高

2023年12月22日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者乔雪峰）近年来，随着互联网、大数据、人工智能等新技术日新月异的发展和普及，这些新技术正在改变着人们的生活方式和工作环境。尤其是AI大模型技术带来生产力的提升，正影响着职场人的态度和选择。

近日，《2023年度人才迁徙报告》（以下简称《报告》）发布，《报告》指出，2023年，新经济行业人才竞争愈发激烈，人才供需比从2021年的0.32攀升至2023年的2.04。

《报告》显示，近3/4的职场人在工作中已经开始使用AI工具，且随着受教育程度的提升，AI工具的使用程度也在提升。在硕博学历的人群中，已有85%左右使用AI工具分担工作。

“人工智能大模型正在对职场产生深远影响。”脉脉创始人兼CEO林凡指出，77%的职场人曾经尝试使用AI，部分高学历、高收入群体让AI分担了自己30%-50%的工作量。

《报告》显示，2023年，新能源汽车行业以1.77的人才供需比成为人才竞争烈度最低的行业，从去年的第四位上升到今年的第一位，这一变化充分体现了上升行业强大的人才吸纳能力。受供需关系影响，职场人“空窗期”拉长，求职者在一个月内找到新工作的比例由春招期间的47.01%降至29.63%。与此同时，2023年职场人的状态整体稳定，近2/3的职场人没有跳槽。

《报告》提出，纯互联网行业成为新发人工智能相关岗位量最高的行业，占比为23.29%。同时，AI人才需求和薪资水涨船高。在2023年高薪岗位TOP20中，以算法、深度学习、机器学习为代表的AI岗位拥有10席，占了半壁江山。

《报告》预测，随着就业供需改变，AI大模型逐渐颠覆职场，创新性、策略性的人才更受重视。同时，大模型在应用过程中，对企业数字化提出了更高要求。

中国职业规划与个人发展专家古典认为，随着AI应用逐渐深化，未来将进入“技术换人”时代，技术换人的路径将从最容易流程化、低沟通以及最容易数字化的行业开始。

林凡认为，对于职场人来说，市场缺少的不是能力而是机会，职场人不只要精进业务和能力，还要打造个人品牌。对于企业来说，大模型时代，企业对人才的容错率下降，人才能力鉴别准确性的重要程度愈发凸显，中高端人才招聘的难点在于胜任力匹配、意愿匹配。

北大汇丰商学院管理学教授张坤则表示，AI技术将帮助人力资源、组织管理等各个部门的工作效率实现极大提升，面试、测评、绩效考核等流程中，如果使用了AI技术，在效率上会有极大优势。“所以接下来谁能更快地去把AI运用到企业中，谁就可能最先尝到AI果实的甜。”

(责编：郝帅、高雷)
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