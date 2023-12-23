新华社北京12月23日电（记者黄玥）共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心（CNNIC）23日在京联合发布报告显示，2022年我国未成年网民规模为1.93亿，未成年人互联网普及率达到97.2%。

根据报告，城乡未成年人互联网普及率差距持续减小。九成未成年网民主要使用手机上网，超过两成未成年网民正在使用智能手表、智能台灯、词典笔等新型智能设备。视频平台成为未成年人获取信息的重要渠道，人工智能（AI）受到未成年人关注。

此次报告调查覆盖31个省（自治区、直辖市）的小学、初中、高中及中等职业学校学生、家长和老师。报告聚焦未成年人互联网普及、网络接入环境、网络使用特点、上网教育与引导、网络安全与权益保护等方面情况，研判变化趋势，有针对性地提出工作建议。

报告提出的建议包括推动城乡未成年人更加公平地使用互联网，凝聚家庭学校社会多方合力破解未成年人用网过度问题，完善视频类应用监管，加强网络普法执法和安全教育，支持未成年人更好地学习新兴网络技术。

在《未成年人网络保护条例》即将施行之际，“宣传贯彻条例益起助力成长”主题研讨会同日在京举行。相关职能部门、行业协会、公益机构、学生、家长等代表开展交流研讨，大家认为良法善治，重在实施，呼吁社会各界共同为未成年人打造绿色、清朗、安全、健康的网络空间。

(责编：卫嘉、白宇)

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