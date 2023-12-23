人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）在日趋完善的产业体系带动下，我国汽车产销总量连续14年稳居全球第一、新能源汽车产销连续8年位居全球第一……近年来，我国汽车产业迸发出强大发展动能，成为稳定工业经济增长的“压舱石”。同时，全球汽车产业进入深度变革期，新能源化、智能网联化加速重塑产业新格局。

12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典将在北京人民日报社新媒体大厦举行，活动以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请政产学研的各界代表共聚一堂，通过嘉宾致辞、主旨发言、“中国汽车创新科技巡礼”、圆桌论坛以及榜单发布等形式，在中国汽车工业70周年的节点上，围绕中央经济工作会议部署，分析汽车行业发展机遇与挑战，探讨行业高质量发展新路径。

汽车产业具有体量大、产业链长、关联度高、影响面广、消费占比高等特点，是国民经济的重要支柱之一。前不久召开的中央经济工作会议提出，要稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。

在活动上，人民网将与中国汽车工程学会启动“中国汽车创新科技巡礼”，充分发挥国家级媒体平台与国家级行业组织的协同作用，积极助力汽车产业探索新技术、新业态、新模式。在圆桌论坛环节，围绕自主品牌、智能网联产业等议题，专家及企业代表，讲分享汽车工业转型升级的新实践，以及电动化、智能化为中国汽车行业发展带来的新机遇。

同时，盛典将发布2023“人民之选”汽车风云榜。在评选期间，广大网友通过“人民网+”客户端参与投票，人民网组织专家评审委员会对投票结果进行审议评分，最终产生2023“人民之选”汽车风云榜。榜单中年度轿车、年度SUV、年度MPV，风云企业以及评委会大奖将在盛典正式揭晓。

(责编：杨曦、高雷)

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