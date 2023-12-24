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全国秋粮收购超一亿吨

 收购进度过半

记者 陈晨
2023年12月24日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：全国秋粮收购超一亿吨

国家粮食和物资储备局23日发布最新数据显示，目前主产区各类粮食企业累计收购秋粮超过一亿吨，收购进度过半。秋粮上市以来，各类粮食企业积极入市收购，市场购销活跃，价格保持基本平稳。分区域看，东北地区收购进度在四成左右，华北地区收购进度为五成左右，南方地区已接近尾声。

据了解，为切实保护种粮农民利益，国家有关部门及时批复在黑龙江符合条件的地区启动中晚稻最低收购价执行预案。目前黑龙江已安排收购库点200多个、仓容800多万吨，能够满足农民售粮需要。

此外，针对近期全国多地出现的强雨雪天气，国家粮食和物资储备局要求各地积极稳妥抓好秋粮收购，指导农户科学储粮，合理利用烘干能力，充分发挥粮食产后服务中心作用，帮助农户减损增收，优化收购现场服务，加大预约收购力度，切实满足农民售粮需要，让农民卖“暖心粮”“舒心粮”。

(责编：孙红丽、陈键)
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