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上海启动“跨年迎新购物季”

本报记者 任鹏 颜维琦
2023年12月24日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：上海启动“跨年迎新购物季”

根据商务部关于“2023消费提振年”的活动要求和上海全年促消费活动总体安排，为在岁末迎新之际全面提升消费繁荣度、商业活跃度，营造欢乐祥和的节庆氛围，12月22日，上海2024“跨年迎新购物季”系列活动正式拉开帷幕。

本次“跨年迎新购物季”将持续至2024年2月16日，上海各主要商圈聚焦提升商圈活力、扩大外来消费、吸引青年消费、促进商旅文体展联动，将陆续推出百余项精彩纷呈的营销活动和富有冬日特色的促消费活动，进一步释放各行业消费潜力。

在陆家嘴商圈，陆家嘴中心L+Mall推出全球汇进博好物迎新市集，全面展示浦东国际消费中心建设的品质和活力；在北外滩商圈，白玉兰国际冰雪节通过户外移动冰场举办一系列冰雪主题活动、赛事、演出和培训，不断丰富人们的冬季冰上生活；在虹桥商务区，虹桥品汇发挥龙头作用，联动长三角19家分中心一起“龙购全球”，打造“永不落幕的进博会”。

为了给消费者带来全新的购物体验，各商圈还充分利用数字技术打造多渠道消费场景。在南京东路商圈，“南步新春寻龙记”系列活动通过线下预热和线上元宇宙启动，打造南京路步行街虚拟与现实的新场景。此外，为营造欢乐、和谐的佳节氛围，南京路步行街将举办新春市集，兼具时尚感与烟火气的市集将为消费者提供一个全新线下消费及社交空间。

(责编：孙红丽、陈键)
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