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山西电力现货市场正式运行

2023年12月24日08:30 | 来源：新华网
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原标题：山西电力现货市场正式运行

　　新华社太原12月23日电（记者梁晓飞）记者日前从山西省能源局了解到，经过5年试运行，山西电力现货市场自2023年12月22日起转入正式运行，成为我国首个正式运行的电力现货市场。

　　电力现货市场是电力市场体系的重要组成部分，通过竞争形成体现时空价值的市场出清价格，并配套开展调频、备用等辅助服务交易，对构建有效竞争的市场结构和市场体系、形成主要由市场决定能源价格的机制，具有重要促进作用。

　　山西是我国首批电力现货市场试点省份。2018年12月27日，山西电力现货市场启动试运行。试运行以来，山西电力现货市场先后经过7次结算试运行，运行周期从单日开始，逐步拉长至周、半月、全月、双月，最终实现连续试运行。其中，连续试运行时间长达32个月，经历了一年四季各种供需情况和不同场景的检验，运行平稳有序。

　　“听风测光算冷暖，算完电厂算市场。”在“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系下，优先消纳新能源是基本原则，火电厂也要“看天吃饭”。在新能源电力大发时段，电力现货分时电价可降为零，火电机组只有拥有灵活的调峰能力才能降低成本；新能源出力不足时，分时电价最高达1.5元/千瓦时，可激励火电机组顶峰发电，引导电力用户移峰填谷，提升电力保供能力。

(责编：孙红丽、陈键)
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