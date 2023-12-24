人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

引绰济辽输水工程隧洞段全线贯通

2023年12月24日08:37 | 来源：新华社
小字号

原标题：引绰济辽输水工程隧洞段全线贯通

　　12月23日，随着掘进机巨大的刀盘破岩而出，引绰济辽工程总长173.757公里的输水隧洞全线贯通，向引绰济辽工程全面建成通水迈出关键一步。

　　据介绍，引绰济辽工程是从嫩江右岸支流的绰尔河引水至西辽河下游的通辽市，该工程是国务院确定的“十三五”期间172项节水供水重大水利工程之一，属国家水网骨干工程，也是内蒙古自治区迄今投资规模最大的水利工程。引绰济辽工程由文得根水利枢纽和输水工程两部分组成，输水线路全长390.263公里，其中输水隧洞全长173.757公里。隧洞工程是引绰济辽工程关键线路工程，隧洞共有六段，于2018年9月开工，采用5台国产TBM掘进机和钻爆法联合施工，至2023年12月全线贯通。

　　施工人员在查看隧洞贯通后TBM掘进机的状态。新华社发

　　引绰济辽工程的输水隧洞穿越沙巴尔吐河、查干木伦河、胡尔勒河等多条河流，区域地质构造复杂，局部围岩变化频繁，地下水受地表补给明显，具有典型的浅埋富水特点。引绰济辽公司与各参建方克服了洞内涌水大导致隧洞工程掘进受阻、混凝土施工质量保证难度大、施工效率降低等施工难点。

　　图为引绰济辽输水工程隧洞段施工四标5#-2支洞。新华社发

　　引绰济辽工程预计于2025年6月全线完工，建成后将向沿线城市和工业园区供水，结合灌溉兼顾发电等综合利用，覆盖面积达7.4万平方公里，惠及沿线8个旗县市区的300余万群众。（记者魏婧宇、恩浩）

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成
　　【观点摘要】 综合考虑供需两侧的景气水平回升势头，预计2023年有望圆满实现全年主要预期目标。 当前，中国对全球经济增长的贡献率超过30%，出口占国际市场份额有望维持在14%左右的水平。…
见证时代力量 2023“人民之选”汽车风云榜盛典即将开启
　　人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）在日趋完善的产业体系带动下，我国汽车产销总量连续14年稳居全球第一、新能源汽车产销连续8年位居全球第一……近年来，我国汽车产业迸发出强大发展动能，成为稳定工业经济增长的“压舱石”。同时，全球汽车产业进入深度变革期，新能源化、智能网联化加速重塑产业新格局。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部