原标题：引绰济辽输水工程隧洞段全线贯通

12月23日，随着掘进机巨大的刀盘破岩而出，引绰济辽工程总长173.757公里的输水隧洞全线贯通，向引绰济辽工程全面建成通水迈出关键一步。

据介绍，引绰济辽工程是从嫩江右岸支流的绰尔河引水至西辽河下游的通辽市，该工程是国务院确定的“十三五”期间172项节水供水重大水利工程之一，属国家水网骨干工程，也是内蒙古自治区迄今投资规模最大的水利工程。引绰济辽工程由文得根水利枢纽和输水工程两部分组成，输水线路全长390.263公里，其中输水隧洞全长173.757公里。隧洞工程是引绰济辽工程关键线路工程，隧洞共有六段，于2018年9月开工，采用5台国产TBM掘进机和钻爆法联合施工，至2023年12月全线贯通。

施工人员在查看隧洞贯通后TBM掘进机的状态。新华社发

引绰济辽工程的输水隧洞穿越沙巴尔吐河、查干木伦河、胡尔勒河等多条河流，区域地质构造复杂，局部围岩变化频繁，地下水受地表补给明显，具有典型的浅埋富水特点。引绰济辽公司与各参建方克服了洞内涌水大导致隧洞工程掘进受阻、混凝土施工质量保证难度大、施工效率降低等施工难点。

图为引绰济辽输水工程隧洞段施工四标5#-2支洞。新华社发

引绰济辽工程预计于2025年6月全线完工，建成后将向沿线城市和工业园区供水，结合灌溉兼顾发电等综合利用，覆盖面积达7.4万平方公里，惠及沿线8个旗县市区的300余万群众。（记者魏婧宇、恩浩）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经