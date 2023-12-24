靳赫

原标题：宁夏积极应对寒潮提稳百姓“菜篮子”

保建国（右）在向农技人员介绍近期日光温室加热器使用情况。新华社记者靳赫 摄

天寒地冻，寒风冷不丁地往人脖子里钻。受寒潮影响，上午10时左右，宁夏银川市贺兰县雄英村的设施农业园区室外气温只有零下17摄氏度。

蔬菜种植户保建国看了一眼高高升起的太阳，扭动卷帘机的电钮，一旁日光温室顶上的棉被随即缓缓卷起。记者跟随保建国走进温室，就仿佛一下进入了另一片天地。齐腰高的番茄苗郁郁葱葱，靠近地面处已结出绿色的果实，顶上黄色的花朵竞相绽放。

“温室里现在是10摄氏度，还不错。”保建国指着一旁的温度计说，县上的农技人员指导种植户提前做好了防寒准备，目前，他和周边种植户还没有因为寒潮到来而遭受损失。

据贺兰县农业技术推广服务中心农艺师马治虎介绍，寒潮来临之前，宁夏农业农村部门就会同气象部门发布了预警预报，农业技术人员也深入生产一线，指导种植户对日光温室骨架与墙体、卷帘机、应急加热设备等进行检查维护，采取临时增温补温等措施增强日光温室的保温抗寒功能，做好了防范冬季极端天气的准备。

“在农技人员提醒下，我们早早就把日光温室加热器调试好了。只要棚内温度低于6摄氏度，加热器就会自动启动，晚上降温也不怕。”保建国用手指敲着一个像音箱一样的设备说。说话间，温室里的气温在阳光照射下不断攀升，20分钟左右就达到了16摄氏度。

据宁夏农业农村厅园艺技术推广站介绍，当前宁夏蔬菜生产以日光温室为主，蔬菜在田面积为21.5万亩，由于提前准备、应对得当，目前寒潮未对宁夏蔬菜生产造成明显影响。

每年冬季，为了保障市场蔬菜供应，宁夏除了做好本地蔬菜生产工作外，还要从区外调入大量新鲜蔬菜。近期，宁夏商务部门加强市场监测，加大蔬菜储备力度，畅通供应渠道，全力做好“菜篮子”保供稳价工作。

宁夏四季鲜农产品综合批发市场是宁夏交易量最大的农批市场之一，每年农产品交易额近100亿元，宁夏市场上70%左右的蔬菜都在这里集散。

宁夏四季鲜农产品综合批发市场里，工人正在搬运蔬菜。新华社记者靳赫 摄

“车来喽！”“往里倒，再倒，好，装车！”尽管天气寒冷，市场里却是一片火热的繁忙景象。从各地运来的蔬菜陆续进场，工作人员手脚麻利地将成箱的蔬菜从大车上卸下再装上小车，随后，这些蔬菜将运往宁夏各地小型批发市场和商超。“为了蔬菜在运输过程中不被冻坏，我们给蔬菜盖了3层棉被，确实下了一番功夫。”商户马伏珍说。

宁夏四季鲜农产品综合批发市场副总经理赵江涛告诉记者，近期批发市场每天蔬菜交易量为2600吨左右，与寒潮来临前大致相同，蔬菜价格总体平稳。

“我们在商务部门指导下提前行动，组织商户进行货物储备，市场管理方也利用大型冷库储备了不少货物。同时，我们还加大了从外地调运蔬菜的力度。这些天，我们这里的蔬菜量足价稳。”赵江涛说。

银川市商务局副局长邹吉鹏表示，目前全市大型商超米面油、肉蛋奶、蔬菜水果等生活必需品供应充足，监测的20种蔬菜价格总体平稳。“下一步，我们商务部门将继续密切监测重要民生商品市场供应和价格变化情况，加强预警预判，动员骨干流通企业加大重要生活必需品调运和配送力度。根据天气和市场变化情况，我们会适时启动政府储备肉菜投放工作。”邹吉鹏说。

(责编：孙红丽、陈键)

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