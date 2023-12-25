加强品牌建设 提升发展能级

北京市丰台区委常委、宣传部部长 韩新星

北京市丰台区是首都功能拓展区、中心城区的增长带和城南行动的引领区。丰台区坚持把品牌建设作为提升地区发展能级、创造高品质生活的重要抓手，着力从产业、城市、文化三个维度擦亮“丰台品牌”。

做强经济创新品牌。丰台区深入实施“1511”产业发展提质工程，高标准规划建设中关村丰台园、丽泽金融商务区、南中轴首都商务新区三大重点功能区。聚焦轨道交通、航天航空、智能制造、数字经济等主导产业领域，构建“2+4+6”现代产业体系。

扮靓生态文明品牌。依托良好的生态文化资源禀赋和产业集聚优势，丰台区着力提升城市品质，实现了“生态进城”，获评“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

打响特色文化品牌。中国戏曲文化周已在丰台连续举办7届，开展活动2800余场次，戏曲文化持续丰富百姓生活。依托卢沟桥、宛平城等资源优势，深入挖掘红色文化，规划建设西山永定河文化精华区。

秉承知行合一 践行责任担当

珍酒李渡集团有限公司副总裁 陈国华

珍酒作为珍酒李渡集团重点企业和旗舰品牌，对于品质和品牌两方面怎么抓这一问题，珍酒的感悟是知行合一。

市场竞争就是产品竞争，产品质量决定企业成败。近年来，珍酒对标国际知名企业，追求精细化酿造。企业有一项“四双鞋”管理制度，即每位酿酒工人都有四双鞋——上下班一双鞋，在车间酿酒一双鞋，厂区活动又要换一双鞋，去卫生间还有一双鞋。这样的管理细节，体现了企业对生产环节的精准把控。

企业最新推出的品牌宣传片《何以为珍》，以“珍”字作为关键符号，融入贵州自然生态、多彩民族风情、酱酒酿造工艺、非遗文化传承等多种元素，诠释了中国白酒国际化、艺术化的内涵。

勇担责任是时代赋予企业的使命，也是企业不断进步的必然要求。近日，珍酒李渡集团入选“2023年度Wind（万得）中国上市公司ESG（环境、社会和公司治理）最佳实践100强”。我们坚信，积极承担社会责任，是塑造一流品牌的重要部分。

聚焦主业链条 深化务实合作

湖南农业发展投资集团党委副书记、副董事长、总经理 杨正华

湖南农业集团聚焦“粮油肉收储加工、养殖、食品研发加工、粮油进出口”主业，坚持把品牌建设作为现代化产业体系建设的重要内容。

一是坚持战略导向，找准品牌之路。湖南农业集团积极承担省级储备粮统一存储机制改革任务；加快培育现代养殖产业链“链主”企业，打造千亿级养殖产业集群；发挥湖南特色木本油料优势，打造全国油茶交易中心。

二是坚持质量提升，夯实品牌之基。深入开展“互联网+粮食”行动，强化粮食收储核心功能，积极参与国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，高效配置农业全产业链资源要素。

三是坚持创新驱动，筑牢品牌之核。设立种业创新研究基地，成功申报农业农村部优质新品种设计与培育项目。2023年，集团打造原创技术策源地，新增授权专利22项。

四是坚持开放拓展，锻造品牌之翼。积极融入共建“一带一路”。深化与东南亚和非洲务实合作，推动更多优质农产品进口与“湘品”出海。

引领时尚消费 提高生活品质

宁夏回族自治区中宁县委副书记、县长 周永根

得益于黄河、清水河两河交汇形成的土壤结构和水资源，中宁枸杞品质优良，得到市场广泛认可。“保温杯里泡枸杞”已然成为引领时尚消费、提高生活品质的方式之一。

道地珍品催生了驰名品牌。中宁成就了枸杞，枸杞成全了中宁。多年来，中宁把发展枸杞产业作为全县重点任务，大力推进“基地稳杞、龙头强杞、科技兴杞、质量保杞、品牌立杞、文化活杞”六大工程，国家级专业市场、超百家深加工企业、千余家佳品专卖，让中宁枸杞产业成链、产品升级、产值倍增，由此催生的“中宁枸杞”注册商标成长为中国驰名商标。

驰名品牌衍生了丰厚效益。小枸杞成就大产业，枸杞产业的快速发展引导资源要素不断聚集，推动生态和经济效益大幅提升。“中宁枸杞”荣膺“最受消费者喜爱的中国农产品区域公用品牌”，入围“2023我最喜爱的中国品牌”。现代枸杞产业已经成为宁夏发展“六特”产业、实现千亿产值目标的典范。

优化服务模式 赋能乡村教育

海亮教育科技服务集团副总裁 彭 蕾

积极践行乡村教育振兴，为资源相对欠缺、底子相对薄弱的中西部县域提供优质教育服务，是海亮教育始终恪守的理念。

“人才兴教”是基础。目前，集团已储备超过100名毕业于国内外名校的青年教育管理者、200多名管理经验丰富的外派校长和超过1000人的研发团队。通过落实“归巢行动”，帮助县域学校招揽优秀毕业生返回当地从事教育工作。

“科技兴教”是保障。海亮围绕“内容”本身，聚焦“教”“学”“考”“评”“管”等场景，自研并持续输出一批标准化可推广教育科技产品，让县域师生也能体验到高效智慧的数字化课堂。

“授人以渔”是关键。集团在服务县域学校的同时，帮助县域培养本地学校管理者、教育工作者，输送新的教育理念与教学模式，不断优化提升县域教育生态。目前，集团已在19个省份服务100所县域学校，为超过17万名县域中小学生输送优质教育资源，也为超过1.2万名县域教师、教育工作者提供一线培训课程。

立足资源优势 打造特色产业

河北省滦平县委副书记 郝立国

近年来，滦平抓住京津冀协同发展的重大机遇，立足资源优势，擦亮叫响了文化旅游、普通话、养老养生三大产业品牌。

全力打造“多元融合、全域全季”的京郊文旅冰雪运动首选地。滦平文旅资源丰富、文旅业态多元、文旅产业兴旺，以长城国家文化公园文旅融合示范段为引领，打造了四季可玩可赏、宜游宜养的文旅业态。

全力打造“特色鲜明、享誉中外”的中国普通话产业发展样板区。滦平是“全国普通话标准语音采集地”“全国普通话体验区”“国家通用语言文字推广普及先进集体”。同北京大学、中国传媒大学等15所高校和北京中小学，以及北京家政、市政、护工等机构对接合作，让群众就业渠道越来越宽。

全力打造“京畿福地、老有颐养”的老人乐享家园。借力北京养老养生市场需求，以“共管一亩地，共享一处院，共结一家亲”为主题，以医联体为依托，探索了田园庭院式、候鸟旅居式、医养结合式养老模式，构建了北京人到滦平旅居康养的养老养生新业态。

强化数字引领 促进转型升级

慕思健康睡眠股份有限公司董事、副总裁 盛 艳

慕思从一家小小床垫加工厂，成长为高端寝具与睡眠场景定制领域的高端品牌，正是中国制造提质增效、转型升级的缩影。

早在2015年，企业开始布局数字化。东莞慕思健康睡眠产业基地的数字化车间，使用数字化系统集成，可实现排产、生产、物流、存储、数据采集等主要流程全自动化、可视化、全数字化，从而实现生产效率的提升，以及人工成本的降低。

慕思今年成为中国国家游泳队官方合作伙伴，与北京体育大学、北京服装学院联合成立研发中心，联合专业院校探索运动与睡眠—觉醒周期的调节关系，为运动员提供睡眠保障。基于在睡眠垂直领域的数据积累，企业发布“潮汐算法”和人工智能智慧睡眠系统，“潮汐算法”融合支撑调节算法、睡眠报告算法和实时睡眠分期等科技成果，形成健康睡眠生态系统，真正实现“千人千床”个性化定制。

企业将通过持续创新、探索，努力成为一个优秀的百年品牌。

完善支撑要素 助推成果转化

河南省虞城县委副书记、代理县长 蒋验军

河南虞城是中国木兰之乡、中国钢卷尺城、全国食品工业百强县。近年来，虞城县坚持“平台锻品牌、载体促品牌、服务创品牌”的发展思路，致力品牌建设，助推高质量发展。

强化公共服务支撑，打造要素品牌。建成国家钢卷尺及五金工具质检中心、国家级科技企业孵化器、双创综合体、保税物流中心、区域分拨中心等公共服务平台，为产业发展提供强有力的要素支撑。

建强产业发展载体，打造园区品牌。围绕优势特色产业，在高新区高标准打造了高端装备制造产业园、食品工业园、电商物流园等“十大区中园”。

促进科技成果转化，打造创新品牌。大力实施创新驱动战略，利用高新技术和先进适用技术对产业进行改造升级，不断开发新技术、新工艺、新设备、新产品。

深化放管服改革，打造服务品牌。深入开展“万人助万企”“企业活动日”等活动，建立“早餐会”“最多跑一次”等服务机制，及时高效解决企业遇到的困难和问题。

深耕健康速食 满足消费需求

杭州空刻网络科技有限公司联合创始人兼总经理 王义超

基于我国消费者的新需求，空刻探索在意大利面这个品类中做符合中国市场的产品研发，坚持产品创新驱动，打造国产绿色健康的速食品牌。

以食品工艺创新，打造健康速食。企业自有4万平方米的工厂与味觉研发中心，定制了多条全自动生产线，采用国际行业标准规范工艺，严把品质关。

以烹饪体验创新，满足消费新需求。企业以一盒配齐餐厅级意面烹饪所需的料包食材，让消费者轻松拥有“随便做，都好吃”的美好烹饪体验。

以绿色消费创新，助力实现“双碳”目标。2023年空刻意面环保装上新，产品内袋包装使用了特定材料，每份烛光意面包装大约节省85.7%的用纸量。消费者每购买一份环保装，相当于减少碳排放1839克。

企业以“成为受世界尊敬的中国食品品牌”为使命，坚持高品质创新和企业高质量发展，让营养、健康、易烹饪速食走进千家万户，不断满足消费者日益升级的新需求。

提供优质产品 创造更好体验

山东花物堂生物科技有限公司总经理 亓丰伟

从2010年创立至今，花物堂旗下半亩花田已成长为集原料种植研究、原料生产、产品研发、全渠道销售于一体的护理品牌。10多年来，企业深耕中国特色植物产品研发领域，为消费者提供高价值产品，创造美好消费新体验。

企业现已建成济南玫瑰、菏泽牡丹等10余处有机原料种植园，确保产品原料的天然优质。针对消费者需求，企业立足花卉科研成果，研发出新品种和新技术，为消费者带来更高效、更安心的护理体验。同时，企业积极参与由中国日用化工协会组织的《中国身体皮肤护理白皮书（2023）》编写和发布，推动行业创新发展。

企业积极履行社会责任。目前，位于济南的玫瑰花田已拓展至近百亩，在提供优质玫瑰原料的同时，为当地提供了更多就业岗位，带动产业升级。从2021年3月开始，企业在内蒙古自治区阿拉善左旗腾格里沙漠启动绿色发展计划，通过种植100亩、共计4万棵梭梭树，改善当地自然环境。

《 人民日报 》（ 2023年12月25日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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