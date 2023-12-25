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乡村行·看振兴系列报道

北京大兴瀛海镇：农文旅融合加速实现农业转型升级

人民网记者 任妍 李栋
2023年12月25日10:55 | 来源：人民网
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全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。今年全年粮食再获丰收，农业生产保持稳定，农村居民收入增长，乡村消费市场活跃……当前，农文旅融合发展正加速农业转型升级，汇成全面推进乡村振兴的新图景。

行走在北京大兴瀛海镇，产业兴旺，农文旅融合成效初显，“瀛海回迁十年的变化真是太大了，参加游瀛海活动后才知道农田还可以这么美，稻蟹共养也是第一次见，还有这么多的文旅项目。”当地居民张女士见证了瀛海的“蝶变”，“真是为家乡感到由衷的骄傲和自豪。”

所谓农文旅融合发展，就是以农业农村为基础，以乡村文化为纽带，以旅游休闲为形态，将农业、文化、旅游等产业有机结合，形成各自带动、相互融通、共同发展的新业态。

“这里春季观赏油菜花，夏季在稻田捕捞蟹鱼，秋季体验水稻收割，冬季以冰场为主，实现一田多收。”瀛海镇农业农村办公室相关负责人介绍。

据介绍，为打造好农文旅特色品牌，近年来，当地探索现代农业与绿色生态相结合的发展模式，紧密结合地区特色农业产品，打好生态牌。

“将500余亩垃圾集散地经过复垦，集中治理为良田地。”瀛海镇政府相关负责人说，全镇5000亩农地，每年依托种植小麦、油菜花、高粱、水稻等农作物，通过建设“稻田画”“千亩金色麦浪”“百亩油菜花田”“向日葵花海”“高粱红了”等一系列都市田园风光，吸引了大批市民前来旅游打卡，打造了独具特色的都市观光农业品牌。

结合地区农业特色，拓宽农业产业发展模式，是推动农文旅产业升级的有力抓手。“精心打造的‘咱家一分田’项目，将镇域东区50亩农地分割成‘一分田’进行对外出租，为市民提供有偿体验式种植服务，通过认领农田，亲手耕种，收获果实，让大家体验‘一站式’农耕生活。”在负责人看来，以农促旅、以旅兴农，农文旅融合为大家描绘出了“诗与远方”的意境。

农文旅融合，根基在农，源泉在文，活路在旅。“促进农文旅融合发展，关键要靠增加更多‘人气’。”农业专家表示，要努力转变观念，着力改变单一型、粗放型的乡村旅游模式，精心设计有故事、有品位的乡村旅游路线，从见山是山、见水是水，走向目见山川、胸有丘壑。“对乡村文化产业而言，需要增加更多旅游业渴望的‘人间烟火气’。”

“下一步，瀛海镇将继续发挥地域特色，大力发展观光、休闲、体验等都市型农业，推动农业、教育业、旅游业、加工业、服务业等多元融合发展，打造更多‘农文旅’融合、产业融合新品牌，全力推进农业生产全产业链建设。”该负责人介绍。

民族要复兴，乡村必振兴。全面推进乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量，瀛海镇土地上一幅业兴、民富、人和的画卷正在徐徐铺展。

(责编：杨曦、吕骞)
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