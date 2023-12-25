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产业观察：加快推进新型工业化 中国激光显示产业迎来“黄金时代”

崔小粟
2023年12月25日11:31 | 来源：人民网
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高质量发展是我国推动新型工业化的核心内涵。以激光显示领域为例：该行业是数字经济时代更具融合性、更体现新内涵的生产力，代表了全球新型显示产业生产力的跃迁。

双高清、大色域、高观赏舒适度、尺寸大、功耗小、寿命长、体积小、重量轻、价格低……在新一轮电视更新换代大潮中，激光电视这个“新物种”正在逐渐成为消费者的“新宠”。

事实上，激光电视已成为继黑白显示、彩色显示、数字显示之后的第四代主流显示技术，业界将其视为推动显示产业升级与转型的重要战略方向之一。

2018年5月17日，海信推出了一款80寸4K激光电视：技术领先且具有完整自主知识产权、核心引擎100%自主研发、从研发设计到整机生产制造完全自主运营。当月，在75寸及以上超大屏电视市场，海信以26.88%的销售额排行第一，首次超过了韩国三星和日本索尼，并将优势保持至今。

现在，全球激光显示上下游产业链核心企业数量已增至200多家。从一个产品到一家企业，从一家企业到一个行业，激光电视从“小行业”渐成“大气候”。以海信为代表的中国电视企业不仅在激光显示技术上全球领先，也成为整个激光电视行业的标准与规则制定者。

从欧美到日韩，从日韩到中国，世界家电产业正在走进属于中国企业的时代，中国激光显示产业也迎来了属于自己的黄金时代。

自主创新为新型工业化添动力

中国品牌已经实现在激光显示领域的“弯道超车”。

根据incoPat（科技创新情报平台）统计，截至2023年8月31日，全球公开的激光投影显示技术有效和审中专利共计6.8万件，中国专利占比33.56%，排名第一；其次是美国和日本，分别占比25.89%和20.44%。

不仅是专利数量，国内企业在激光显示技术开发与产品应用等多方面具有领先优势，不少创新技术和创新产品都由中国企业率先推出——

2023年1月，在CES2023上，昇旸光学全球首款0.16DMD超短焦光学镜头投影机亮相；海信推出了120英寸的8K激光电视120LX，该型号搭载了海信自研的LPU数字激光引擎“大脑”，其运算水平可以达到每秒超过千亿次，标志着海信8K激光显示从技术方案到产品已趋向成熟。

图为2023CES上，海信自主研发的全球首款8K激光电视亮相。（受访者供图）

图为2023CES上，海信自主研发的全球首款8K激光电视亮相。（受访者供图）

中国工程院院士许祖彦表示：“中国激光电视在全球市场份额超过50%，随着激光显示产业链全面完善，形成激光显示产业集群、激光显示产业链聚集地，中国将成为全球激光显示的‘硅谷’。”

激光显示成为中国高端制造出海“名片”

在消费端，目前，彩电市场进入存量阶段，以大屏化为方向的结构升级成为主要驱动力。激光电视凭借大屏沉浸、家居融合性高、低碳环保等特点，已经成为家庭大屏的换代首选。

“激光显示的一个突出的优势是观看舒适度高、健康护眼。因为它是漫反射成像，光线经屏幕反射后进入人眼，与人眼观看自然万物的原理一致，并有效规避了有害短波蓝光。”许祖彦分析。

放眼全球消费市场，激光电视已成为中国显示科技的高端出海名片。洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年上半年，全球激光电视市场TOP3品牌均为中国企业。其中，海信占据43.8%的份额，位居全球首位。自2019年以来，海信海外销量年复合增长率达到144%，已在全球40多个国家和地区销售，覆盖美国百思买、开市客、法国BOULANGER等超过250家渠道。

激光电视在西欧等发达国家走俏，并不是靠性价比冲市。《2023激光显示产业高质量发展白皮书》指出，在海外市场，普通的中国电视售价是300-500美元，而海信激光电视在德国、意大利等地的均价达到3000-5000美金。依靠视听影院、健康护眼等概念，激光电视获得了发达国家高品质用户的认可。

图为《2023 激光显示产业高质量发展白皮书》发布。（受访者供图）

图为《2023 激光显示产业高质量发展白皮书》发布。（受访者供图）

“激光显示产业在海外高端市场取得的成绩以及对显示产业的拉动力，再次说明了技术创新才是驱动产业升级和实现基业长青的根本动力，只有在新兴显示领域建立技术长板优势，才能将产业链向高端推进。”海信激光显示总经理、首席科学家刘显荣说。

“双碳”助力激光显示产业发展

在国家“碳达峰”“碳中和”双碳目标的趋势下，激光显示作为绿色技术受到瞩目。

以激光电视为例，其在节能减排方面有着显著优势。2022年1月，中国电子技术标准化研究院赛西实验室公布了100英寸激光电视和同尺寸液晶电视的能耗对比测试结果：在产品标准模式下，激光电视比液晶电视省电63.9%；在影院模式下，激光电视比液晶电视省电55.5%。

近年来，随着物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术迭代升级，企业的绿色低碳可持续发展也有了更多可能性，ESG已成为企业高质量发展的重要指标。

海信视像相关负责人表示，目前，海信视像正推动搭建一套覆盖能源利用、研发设计、供应链、制造、销售与售后、回收与综合利用等全流程的绿色低碳生产体系。相较传统电视，海信自主研发的激光电视能够实现节能50%以上，其部件原材料的总可回收利用率达92%。

绿色制造方面，海信视像在国家级绿色工厂的基础上打造出“零碳工厂”。近日，公司江门工厂通过国际第三方检测认证机构南德意志集团审核，获得PAS2060碳中和达成宣告核证证书。标志着工厂在能源利用、生产制造、物流运输等多个环节达到了净排放为零的碳排放表现。

图为海信江门“零碳工厂”。（受访者供图）

图为海信江门“零碳工厂”。（受访者供图）

分析人士指出，对于激光显示产业而言，“碳中和”将会催生更大更新的应用场景。未来，激光显示将在医疗、虚拟显示、航空、车载等领域以崭新的形态发挥更大的潜力。激光显示产业应进一步构建以绿色低碳为支撑的泛在化、感知化、智敏化场景生态，为“碳中和”助力，势必共同推动人们生活的进步，改善更多人的视觉体验，让更多人体验到科技带来的生活便利，享受大屏时代的乐趣。

(责编：王仁宏、吕骞)
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