新华社太原1月1日电（记者梁晓飞）记者日前从晋豫鲁铁路通道股份有限公司了解到，截至2023年12月30日18时，我国西煤东运大通道瓦日铁路实现货运量10008.1万吨，年运量再次突破1亿吨大关。这条重载铁路开通以来累计已完成货运量5.05亿吨。

瓦日铁路西起山西吕梁兴县瓦塘镇，东至山东日照港，穿越晋豫鲁三省，与京广、京九、京沪等7大铁路干线及京杭大运河、黄海互联互通，是我国首条一次性建成的30吨轴重的重载铁路，于2014年底建成通车。

作为瓦日铁路经营管理的主体单位，晋豫鲁铁路通道股份有限公司积极推进沿线集疏运设施建设，动员各种社会力量参与“补网强链”工程建设。目前，瓦日铁路专用线已开通20处，7处在建项目正在紧张建设中，30处规划项目正在推进前期工作，沿线基础设施的逐步完善，为运输增量奠定关键基础。

为充分发挥瓦日铁路区域位置优势、运输组织优势和重载技术优势，中国铁路太原局集团有限公司紧盯煤炭生产贸易集聚地区，深化路企合作，积极开展货运营销,“一企一策”加强货源组织，高质量组织开行重载列车，瓦日线终端日照港下水煤逐步增加，瓦日线下游梁山北站接轨的梁山港集疏港量2023年首次突破2000万吨，创下梁山港开港以来年度集疏港量的新纪录。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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