原标题：2023年全国电影票房549.15亿元

本报北京1月1日电（记者牛梦笛）国家电影局2024年1月1日发布的数据显示，2023年我国全年电影票房为549.15亿元，其中国产影片票房为460.05亿元，占比为83.77%；城市院线观影人次为12.99亿。票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，票房排名前10位均为国产影片。2023年票房前十的影片是：《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部：朝歌风云》《八角笼中》《长安三万里》《熊出没·伴我“熊芯”》《坚如磐石》《人生路不熟》。2023年全年共生产故事影片792部，影片总产量为971部。城市院线净增银幕数2312块，银幕总数达到86310块。全国共有开展电影公益放映的农村数字电影院线262条，放映队4.2万个。全年开展电影公益放映824万场，其中故事影片放映539万场，科教影片放映279万场；观影人次约4.5亿。

2023年我国电影主题鲜明、题材丰富，高质量的供给折射出电影创作者的创新突破，展现电影市场的持续复苏向好。同时，电影创作者们正逐步找到属于中国电影市场的发展方向，为中国电影发展提供新动能。

(责编：罗知之、陈键)

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