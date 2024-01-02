原标题：竞争日趋白热化 新茶饮行业2024年“卷”什么

本报记者 李春莲

见习记者 梁傲男

2023年，新茶饮市场竞争趋于白热化，从“卷价格”“卷新品”到“卷上市”“卷门店”“卷市场”“卷跨界”。各品牌开始下沉至县城乡镇的商业街，积极抢占市场份额。从行业角度来讲，新茶饮市场空间广阔，大有可为。中国连锁经营协会新茶饮委员会发布的数据显示，2023年全国新茶饮市场规模预计达1498亿元，2025年市场规模有望突破2000亿元。

“卷上市”

新茶饮“第二股”花落谁家

自2021年奈雪的茶成功上市，成为“新茶饮第一股”以来，新茶饮“第二股”迟迟未能落地。

2023年，多家新茶饮品牌角逐“新茶饮第二股”。在完成10亿元的天使轮融资后，8月15日，茶百道正式向港交所递交上市申请，拟主板挂牌上市。10月份，有市场消息称，蜜雪冰城已选择美国银行、高盛和瑞银牵头安排2024年在港股进行约10亿美元规模的IPO。11月份，沪上阿姨所属的上海臻敬实业有限公司变更为沪上阿姨（上海）实业股份有限公司，注册资本由约1162万元增至1亿元，增幅约760.54%，企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为其他股份有限公司，被外界看作企业为上市“积草屯粮”的关键一步。

有行业人士对记者表示，新茶饮品牌纷纷谋求上市，不仅是为了获得更多的资本支持，也意在谋求更大市占率，通过门店规模和市场份额打造护城河。

“卷门店”

加盟模式成品牌扩张必选项

当下，“规模战”已然成为新茶饮品牌的新着力点，各品牌纷纷加速扩张。来自窄门餐眼的数据显示，截至2024年1月1日，蜜雪冰城门店数量为26350家、古茗为8927家、茶百道为7883家、沪上阿姨为7595家、甜啦啦为5837家、喜茶为3074家、奈雪的茶为1544家。

随着喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等头部品牌陆续开启加盟模式，密集拓展门店规模，抢占下沉市场先机，行业马太效应进一步凸显。

2022年11月份，喜茶确认开放加盟业务，在非一线城市以合适的店型展开事业合伙业务。2023年4月份，乐乐茶宣布，直营门店盈利模型打磨成熟，即将对外开放加盟业务。2023年7月份，奈雪的茶表示，为了让更多消费者更便利地体验奈雪的产品和服务，正式推出“合伙人计划”。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示，开放加盟可快速扩大品牌知名度和影响力，提高品牌的市场占有率，同时可降低品牌直营成本，提高盈利能力。

“卷市场”

瞄准下沉市场和海外市场

增量市场竞争，逼迫新茶饮企业开始转战新的蓝海市场，寻找新的增长曲线，下沉市场和海外市场则成为企业最先转移“战火”的方向。

中商产业研究院报告表示，我国各级城市人均收入差距逐渐缩小，三四线城市消费需求向一二线城市趋同，广阔的下沉市场为行业带来充分的潜在增长空间。

此外，出海是新茶饮品牌的另一增长路径。2023年新茶饮市场出现集体“出海热”。“在国内外人员流动加速，以及国内茶饮市场发展已相对成熟的当前，品牌‘出海’是新茶饮‘内外兼修’、实现新市场突破的好契机。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对记者表示。

去年2月份，蜜雪冰城“出海”版图从东南亚扩张到悉尼，截至2023年11月份，蜜雪冰城海外门店数量接近4000家。去年10月份，甜啦啦进军印尼市场，茶百道首家海外门店落地韩国首尔。12月份，奈雪的茶泰国首店正式开业。

进入2024年，新茶饮行业“战火”依然未熄，上市、扩张门店、开拓新市场是永远绕不开的话题。在激烈竞争中，新茶饮企业唯有找到新的突破口，方能守得云开见月明。

(责编：罗知之、陈键)

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