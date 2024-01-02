原标题：元旦假期机票“量升价跌” 上市航司加密航线增加运力

本报记者 李万晨曦 施 露

元旦期间，民航市场迎来小高峰。

浙江大学城市学院文化创意研究所秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年元旦假期，一方面，热门城市机票价格低于2023年同期，消费者购票压力减轻。另一方面，多家上市航司加密航线、增加运力，反映出航司对市场复苏的信心和积极布局。整体而言，2024年航空业呈现出良好开局。

全国航班量大增

根据中国民航局消息，2024年元旦假期(2023年12月30日至2024年1月1日)全国航班量预计将达4.9万班，较2023年元旦假期同期增长约85.5%，较2019年同期也增长约2.7%。国内跨境出行同比倍增，但仍未恢复到2019年的水平。

航旅纵横的统计数据显示，元旦假期期间，国内机票的预订量超过270万，比去年同期增长约1.6倍，国内航线平均票价（不含税）约为709元，比去年同期下降约10%。

携程数据显示，元旦期间内地出境旅游订单量同比增长近4倍，出境机票预订量环比上月增长11%，比去年同期增长265%，机票平均单价是2023年元旦假期的近六成。

据去哪儿数据显示，2024年元旦假期期间预订量前100名的热门城市中，超过六成目的地的机票价格低于去年同期。

去哪儿研究院研究员肖鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，预订量增长，价格却下降，这反映出供给的增加超过了需求的增加。

元旦期间出境游热门目的地有：中国香港、日本、泰国、中国澳门、韩国、马来西亚、新加坡、美国、澳大利亚和英国，出行的主力人群为90后、80后和70后，占比分别为40%、30%和14%，亲子用户占比27%。其中，元旦前往香港的订单量同比增长603%。

林先平表示，2024年元旦期间机票价格量升价跌的现象是市场供需关系、航司竞争、政策支持以及旅客出行习惯等多种因素共同作用的结果。

据民航出行服务平台“航旅纵横”大数据显示，元旦假期期间国内航线计划执行航班量约3.8万班次；国际及地区航线计划执行航班量超过5800班次。

多家上市航司加密班次

2024年元旦假期，旅客较往年出行意愿提升明显。去哪儿网数据显示，冰雪游和暖冬游成为旅客元旦假期出行的两大主题，哈尔滨、长白山、长春、昆明、珠海等城市成为热门旅行目的地。

南方航空时隔近三年重启冬季喀纳斯航线长期稳定运营，持续加密伊宁、阿勒泰等冰雪相关热点航线班次。

南方航空相关负责人表示，元旦期间客流主要呈南北走向，广州、北京、上海、深圳、重庆、杭州、西安、海口、三亚、哈尔滨等地为主要出行目的地。“南方航空在广州、北京、上海、深圳四个热点城市执行航班7300余班，超69%的南航旅客前往这四地打卡。”

春秋航空沈阳基地则迎合市场需求优化调整航班，加大了三亚、杭州、上海、宁波、厦门等热门出行城市的运力投入。

新年国际航线方面，南方航空表示，元旦期间主要出境游集中于东南亚、澳大利亚、新加坡及韩国。南方航空在新马泰越四国执行航班300余班，受免签政策利好驱动，泰国也成为热门选择，近90个航班执飞曼谷。在韩国航线上执行200余班，为广州、大连、上海等地旅客前往韩国旅游提供便利。

吉祥航空相关负责人表示，2024年1月份起将陆续新增包括印尼巴厘岛、菲律宾卡利博、日本旭川等地在内的国际航线，4月份新增上海至希腊雅典洲际航线。

吉祥航空也透露，去年12月28日，吉祥航空在空客天津交付中心接收了2架全新的A320neo客机。自此，吉祥航空机队规模增至94架。飞机将调机飞往上海完成整备后投入运营，为即将到来的春运增添运力。

中国信息协会常务理事朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，预计航空业将在2024年继续复苏。市场需求将稳步增长，为航空公司提供更多机会。

肖鹏也表示，2024年民航市场有望继续增长，旅客量也将持续增加，预计在暑假旺季，或将创造新的高峰。相较2023年，2024年的旅客量有望增长19%。

“国际民航市场或将成为2024年民航业的增长重点。随着欧洲航线逐步恢复，中美直飞航班不断增加，叠加留学、出游以及探亲等需求，相关航线旅客量预计将加速恢复进程。”

林先平表示，上市航司在航线加密、增加运力方面的布局将有助于提升市场份额，提高盈利能力。

“国家政策对民航业的支持以及航司自身的降本增效措施将对行业前景产生积极影响。但需要注意的是，国际油价、汇率等因素仍可能给航司的经营带来一定压力。总体来说，2024年航司前景值得期待。”林先平说。

(责编：罗知之、陈键)

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