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秦山核电基地平均能力因子位列全球第一

2024年01月02日09:16 | 来源：科技日报
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原标题：秦山核电基地平均能力因子位列全球第一

科技日报北京1月1日电 （凌犇 胡键 记者都芃）1月1日，中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电基地迎来“开门红”——该基地9台核电机组2023年度平均能力因子达到96.8%。根据世界核电运营者协会（WANO）已公布的数据，该业绩在全球拥有6台及以上机组的核电基地中位列第一，创造了同类基地安全稳定运行的纪录。

机组能力因子是指某段时间内可获得的发电量与参考发电量的比值，是国际核电业界公认的最能体现核电安全管理水平和衡量机组安全发电能力的重要指标之一，主要用来衡量核电机组的可用程度及监测电站是否能维持较高的机组可靠性。此外，多机组核电基地受核电运营单位多机组大修计划安排、资源合理分配等多方面因素影响，其平均能力因子更能体现核电厂的运营管理水平。

2023年，中核集团旗下中国核电积极对标世界一流，创建中国式“核电卓越运行模型”，年度平均能力因子创佳绩是其致力于提升运营管理水平的成果体现。

作为我国自主核电的发源地，秦山核电基地被誉为“国之光荣”，已安全运行超过30年。秦山核电基地共有9台机组运行，总装机容量超过666万千瓦，是我国核电机组数量最多、堆型最丰富的核电基地。

近年来，秦山核电基地运行业绩年年攀升，连续7年机组平均能力因子超过90%。2023年秦山核电基地提前完成年度发电任务，发电量再创历史新高，实现自全面建成投产以来年度发电量“九连增”。近4年来，该基地共30台次机组WANO运行综合指数达满分。目前，秦山核电基地累计安全发电超8000亿度，相当于减少二氧化碳排放7.4亿吨、植树造林500个西湖景区面积。

(责编：罗知之、陈键)
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