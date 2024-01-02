原标题：国内首台民用液氢罐车研制成功

科技日报讯 （记者陆成宽）记者2023年12月29日获悉，国内首台民用40立方米液氢罐车研制成功。这标志着我国在液氢制取、储运与加注等关键技术装备及安全性研究方面取得重大进展，对促进我国民用液氢储运装备发展具有重要意义。

液氢罐车是实现液氢上路运输的关键装备，也是实现氢能大规模应用的关键卡点之一。据悉，该民用液氢罐车由张家港中集圣达因低温装备有限公司设计制造，北京特种工程设计研究院以及西安交通大学共同参与完成。

研究团队克服了研制周期短、基础数据缺乏、设计与制造标准缺失等困难，依次攻克了40立方米液氢罐车总体工艺流程及安全结构设计、高性能绝热材料高效配比应用、超低温材料焊接、高真空获取及长效维持技术等核心关键技术。

其中，张家港中集圣达因低温装备有限公司制定的移动式真空绝热液氢压力容器企业标准是我国首个液氢罐车企业标准，该标准已经由全国锅炉压力容器标准化技术委员会移动压力容器分技术委员会备案通过；同时，相关工作还为移动式真空绝热液氢压力容器专项技术要求团体标准的制定作出重要贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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