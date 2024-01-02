原标题：浦发银行落地上海首笔转型金融贷款，推动绿色金融与转型金融有效衔接

近日，《上海市转型金融目录(试行)》正式出台。浦发银行在上海市地方金融监督管理局、人民银行上海市分行以及国家金融监管总局上海监管局指导下，立即按照《目录》标准，落地上海首笔转型金融贷款，率先完成春秋航空股份有限公司3.1亿元转型贷款业务，助力航空运输企业低碳转型。

本笔业务的落地是浦发银行积极贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神、写好绿色金融大文章的重要创新实践，也是落实国家关于绿色低碳转型工作部署以及“金融支持民营经济25条”的具体行动，更是推动绿色金融与转型金融有效衔接的有益探索。

双碳目标提出三年来，我国已构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，绿色金融产品和服务体系的不断丰富，有力推动了我国绿色低碳产业与技术创新的快速发展。央行数据显示，截至2023年三季度末，我国绿色贷款余额28.58万亿元、居全球第一，境内绿色债券市场余额1.98万亿元，居全球第二。

但由于我国尚处于后工业化阶段、能源结构偏煤、产业结构偏重、城镇化尚未完成，许多高碳向低碳转型的企业或项目无法得到狭义绿色金融的覆盖与支持。在此背景下，转型金融应运而生。

当前国家层面尚未出台统一的转型金融标准，而是采用地方先行先试的方式制定相关行业转型标准。2023年，上海市地方金融监督管理局牵头开展上海市转型金融的研究和制定工作，探索研究转型金融的具体适用和应用实践。12月29日，《上海市转型金融目录（试行）》及其使用说明正式出台，将水上运输业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油加工业、化学原料及化学制品制造业、汽车制造业和航空运输业等六大行业纳入首批支持行业。

浦发银行高度重视，积极响应新出台的标准目录，发挥主场优势，前瞻布局，做好三个“提前”，即提前研究并参加转型金融目录标准制定、提前在总行端制定转型金融典型贷款产品-可持续发展挂钩贷款操作指引、提前锁定目标客群，最终在相关部门指导下，率先完成春秋航空股份有限公司3.1亿元转型贷款业务落地，为传统碳密集行业——航空运输业的绿色低碳转型贡献浦发力量。

本笔业务严格遵循《上海市转型金融目录（试行）》及相关披露要求，并经第三方评估机构联合赤道认证。春秋航空目前吨公里二氧化碳排放水平已达到目录的先进值要求，近年来持续实施各类低碳转型、技术改进措施，采取机队结构优化、飞机传统能耗改造、可持续航空燃料（SAF）使用、管理效能优化等符合目录要求的降碳路径。

后续，春秋航空将陆续引进空客新一代A320 NEO系列飞机，并通过加载浦发银行可持续发展挂钩贷款产品，设置吨公里排放、可持续航空燃料（SAF）使用比例等关键SPT指标挂钩贷款浮动利率，以保持行业先进碳排放水平、降低融资成本。

推动绿色金融与转型金融有效衔接，总结提炼绿色金融发展的有效做法和有益模式，并将其运用到转型金融领域，是提高金融支持绿色低碳发展质效、服务经济高质量发展的重要一环。本笔转型金融贷款的成功落地，标志着浦发银行在转型金融领域又迈出重要一步。

面向未来，浦发银行将以此次业务落地为契机，围绕绿色产业发展和高碳产业转型需求，构建“绿色+转型”服务模式，推动实现绿色金融和转型金融双轨并行、同向发力、功能互补，助力上海加快打造国际绿色金融枢纽，支持上海经济社会全面绿色低碳转型。

(责编：董童、李源)

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