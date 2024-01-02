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岚图汽车：12月交付10017辆 2023年累计销量较同期增长160%

2024年01月02日10:37 | 来源：新华网
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原标题：月销破万目标达成 岚图汽车12月交付10017辆

1月1日，岚图汽车公布2023年12月交付数据。12月，岚图汽车交付新车10017辆，环比增长43%，同比增长479%。这标志着岚图汽车月交付量实现七连涨，也意味着其实现月销1万辆目标，以强劲势头进入新的发展阶段。其中，新岚图梦想家12月单月销量突破5000辆，实现四连涨。

随着月销1万辆目标达成，岚图汽车2023年累计销量已超5万辆，达50552辆，较同期增长160%，完成年度销量目标。岚图汽车正在以锐意进取的精神，肩负起推动中国汽车品牌向上的产业责任。

岚图汽车CEO卢放表示：“2023年，岚图继续坚持守正创新，推动高质量发展，实现量质齐升的历史性跃迁。这一年，岚图迎来产品大年，新品接连上市，以领先产品力开拓市场；技术持续上行，为产品高质量发展提供坚实技术底座。国际方面，岚图出海欧洲多国，不断刷新中国品牌在世界舞台的高度与影响力。岚图快速发展势头已经势不可当，有能力在新一轮竞争中获得更大增长空间，释放更强发展动能。2024年，岚图将继续创新，在5万辆基础上挑战更高目标，推动品牌声量和产品销量双增。”

紧凑的产品节奏和出众的产品实力，为岚图汽车带来机遇和增长点。2023年4月，岚图追光上市，宣告岚图形成“SUV+MPV+轿车”的高端产品格局，完成“三年三款车 三年三品类”的战略布局。进入下半年，全系产品矩阵扩容，新岚图FREE、新岚图梦想家、追光PHEV先后上市，在安全、可靠、豪华、驾控、智能等各个维度均实现行业顶尖表现，满足用户差异化需求。2023年，通过OTA升级，岚图产品升级优化功能超过100多项，实现了持续迭代、常用常新。

其中，拥有行业领先智能辅助驾驶技术、标配空气悬架的岚图FREE，凸显“智”、“驾”技术底蕴；作为首款电动豪华旗舰MPV、获得C-NCAP五星安全认证的新能源豪华MPV、首款获得欧盟整车型式认证的新能源MPV，岚图梦想家再次树立了高端新能源MPV价值标杆；拥有百万级产品实力的追光PHEV，打破BBA等传统合资品牌在混动豪华轿车的垄断地位，重新定义新时代的行政豪华标准，开创混动豪华新时代。在用户最关心的安全方面，岚图全系车型同时满足C-NCAP、E-NCAP、A-NCAP、中保研C-IASI等五星安全设计标准，并拥有超强电池安全防护、母婴级健康安全、超强隐私安全，以全域安全建立安全标杆。

凭借全方位领先的性能和沉稳厚重、简约儒雅的风格，岚图汽车成为多场重大活动的官方标配。2023年，岚图汽车以官方唯一指定用车的角色助力中国电影华表奖颁奖典礼、博鳌亚洲论坛经济发展与安全论坛第二届大会、第三届中非经贸博览会、中国-北欧经贸合作论坛、中国5G+工业互联网大会、世界大健康博览会、2023中国企业家博鳌论坛等，有力提升中国汽车的国际形象，持续彰显品牌实力。

掌握关键核心技术是从汽车大国走向汽车强国的必由之路，也是企业高速成长的源动力。目前，岚图汽车已形成具有全球竞争力的核心技术全栈自研可控能力，在新能源整车平台、三电、电子电气架构、电池、车身、底盘等领域的技术能力均处于行业领先水平。其中，天元架构是国内领先的“软件定义汽车”的架构，是整车智能化的终极发展方向，可以满足千人千面、常用常新的用户需求，为用户带来最前沿的智驾体验；基于天元架构的开发者平台已正式上线，车主、软件爱好者、智能硬件伙伴都可以通过它获得无限个性化创新体验；基于ESSA原生智能架构，岚图从0到1开发基于纯电平台的岚海动力超级多模混动技术，以更高续航、更低油耗、更快加速、更高智能和更佳安全重新定义混动新时代的标准，从而与天元架构一起开创混动新时代。

伴随订单量的持续增长，岚图汽车积极联动上下游供应链，加速重构安全可控、更具韧性和跨界融合、战略合作的新型供应链体系，保证供应链的安全和快速响应，为24小时双班生产提供坚实保障。同时，岚图汽车以大数据、边缘云等前沿的数字化技术赋能生产制造，并不断提升生产工艺，进行细节把控，打造了以用户为中心的质量评价体系，建立超越行业的测试和管控标准，在提升生产效率的同时保障了产品品质，确保交付速度和交付质量均满足逐月增长的需求和更宽阔的产品线。

2023年，岚图汽车坚持用户型科技企业初心，在用户共创、用户共享、用户共建方面开展大量工作，围绕用户需求快速响应、快速迭代，以优质产品和极致服务在全球收获近8万名“岚友”。用户们与岚图汽车双向奔赴，共同缔造了“819用户之夜”共创街区的年度盛宴；广州车展期间，168位用户自掏腰包点亮“小蛮腰”，创下用户自发为车企打广告的行业佳话。12月，岚图用户形象登上国内外多块户外大屏，展现中国新时代中坚力量的形象。截至目前，岚图汽车APP用户数已经超过500万。

中国新能源汽车正加速驶向全球，岚图汽车也在海外市场高歌猛进，已进入挪威、芬兰、丹麦、荷兰等国；继岚图FREE后，率先获得欧盟整车型式认证（WVTA）的新岚图梦想家登陆欧洲、开启销售，岚图追光也完成了在欧洲市场的首次亮相。未来，岚图汽车将在欧洲拓展更多的传统汽车强国市场，展现中国科技实力和智造能力的飞跃，深度参与全球竞争，助力全球汽车产业发展，大步迈向电动化、智能化竞逐的新阶段，实现销量再创新高。

(责编：董童、李源)
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