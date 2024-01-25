原标题：发力数字经济新赛道，海信跑出加速度

以新一代信息技术产业为核心的数字经济，正成为山东促进经济高质量发展潜力最大的新增长点。最新数据显示，2023年山东省数字经济总量占GDP比重预计提升至47%，正在扛起全省经济的“半壁江山”。数字产业高质量发展，最终要靠一个个“实打实”的具体园区、具体企业、具体项目来支撑。近年来，海信抢抓机遇，塑强数字经济发展新优势，围绕产业数字化和数字产业化不断发力，在数字经济发展新赛道上跑出加速度。

产业数字化：树立新型工业化发展标杆

产业数字化是数字经济的主战场。据分析，对于制造业企业而言，仅靠工业产品企业最高能实现15%的营收增长，而通过产业数字化转型可实现的价值提升将超过50%，全面数字化后产品服务的复合增长率将超过100%。山东加快产业数字化的八个方面行动，首要便是制造业数字化提标行动。海信将“引领以智能化为核心的先进制造”写入企业使命，积极拥抱数字化转型浪潮，在企业内部明确了数字化转型未来三年的目标。

依托在产品数字化研发与设计、数据驱动产品设计优化、工艺数字化设计、智能在线检测、质量精准追溯、产品质量优化、数字基础设计集成、智能协同作业、智能仓储等十数个典型场景方面的数字化创新，海信日立入选工信部《2023年度智能制造示范工厂揭榜单位名单》。海信视像科技公司的产品数字化设计与仿真、精准作业派工、产线柔性配置三个场景被工信部评为智能制造优秀场景。海信视像科技黄岛产业园通过国家工信部智能制造能力成熟度四级认证，位居国内智能制造能力成熟度第一阵营。

数字产业化：典型应用场景更加丰富

发展数字经济，关键要落到具体产业上。近年来海信加快高端化转型，发力集成电路、新型显示、智慧交通、智慧医疗等重点数字产业，壮大数字经济核心动能。

走进由海信助力青岛市打造的城市云脑综合指挥中心，不少参观者最直观的感受便是——智能、高效。数以亿计的城市各个领域各个部门原先互相独立的数据，在这一平台打通、沉淀和处理，为这座城市的民生保障、安全稳定和高效运行贡献着力量。

6500公里燃气管网、3000公里供水管网、3500处热源和换热站、2000公里排水管线、5000余部电梯、27处重点火灾监测单位、22座桥梁、2条隧道……这些城市中需要重点监管的生命线，来自青岛市住建、城管、应急、消防等10余个部门，因为有了智能化感知设备和数字化技术的加持，哪里发生了安全隐患，通过城市云脑综合监测预警平台“城市感知一张图”就能一目了然，省去了大量人工巡查的麻烦。

不久前，齐鲁医院（青岛）二期项目正式启用，海信深度参与全院智能化系统的建设，通过深度融合5G、物联网、人工智能等先进技术，助力齐鲁医院打造成为一所现代化数字医院。患者通过手机App、小程序就能轻松实现挂号预约、寻找院内车位、自动签到、线上排队等，平均可节约患者30分钟的等待时间；借助海信打造的HBMS平台，医院可根据开诊、休诊、闭诊等业务场景的不同需求，自动开启、调节、关闭空调、照明等众多设备，在保证环境舒适度的前提下节能运行，同时支持工作人员通过手机远程调控，帮助医院降本增效，省人、省钱、省心。

在济宁，市民们正享受着海信智慧交通为出行带来的改善。自2021年启动城区智能交通项目以来，济宁市在海信智慧交通的协助下，建成公安交管大数据应用合成作战中心，全面赋能交通疏堵保畅、指挥调度、违法打击、勤务监管、惠民服务、设备运维等6大业务领域，打造交管大数据应用“济宁模式”。根据百度地图《交通报告》公布的全国100个主要城市拥堵指数年度排名，济宁市由2020年度第27名改善至2022年度第94名，降幅全国第一。这是在海信智慧交通助力下，济宁交警扎实推进交通缓堵保畅取得的又一佳绩。

“抢占数字经济发展高地，龙头企业勇闯新路、勇挑大梁。”海信集团相关负责人表示，海信将持续发力和布局数字技术，以数字化建设成果助力山东数字经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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