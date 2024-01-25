新华社杭州1月24日电（记者岳德亮 唐弢）浙江省省长王浩在1月23日开幕的省十四届人大二次会议上表示，今年将进一步精准落实惠企政策，为经营主体减负2500亿元以上。

浙江省政府工作报告指出，今年优化政策包和要素保障清单，安排省级财政资金1023.6亿元，支持经济高质量发展。同时，坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，严控一般性支出，大幅压减论坛、展会、节庆等活动，把更多财力用在帮企业、促发展、惠民生上。

据了解，去年浙江省政府坚持集中财力办大事，安排省级财政资金1006.8亿元，推动政策直达快享、应享尽享，支持经济持续回升向好。

浙江省财政厅的报告显示，去年全省落实税费支持政策，落实好先进制造业企业增值税加计抵减、研发费用加计扣除等70多项税收优惠政策，实施增值税留抵退税，为经营主体减税、免税、退税1931.43亿元。

(责编：王震、陈键)

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