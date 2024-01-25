新华社北京1月24日电(记者任军)多家外资金融机构专家表示，去年中国经济主要预期目标顺利完成，相信随着政策加力显效，中国经济有望继续巩固回升向好势头。

中国国家统计局17日发布数据显示，2023年中国国内生产总值（GDP）突破126万亿元，同比增长5.2%。中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅，中国仍是世界经济增长的最大引擎。

“去年8月以来，大部分月份的整体经济数据比预期要好。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌说，“从去年8月中国央行降息、9月降准，到10月宣布增发1万亿元国债，我们看到政策在稳增长方面变得更加积极、更有针对性。”

瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，去年四季度，社会消费品零售总额、出口、基建投资、制造业投资和工业生产的同比增速均有所上行，GDP同比增速小幅超预期。

野村中国首席经济学家陆挺注意到，去年12月中国规上工业增加值同比增长6.8%，环比增长0.52%，好于预期。特别是手机和汽车产量同比增长29.6%、24.5%，有力支撑工业生产数据稳步回升。

出口方面，在全球贸易投资放缓的当下，以人民币计价的中国出口额2023年实现了小幅增长，特别是电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”表现亮眼。“中国制造业在全球市场的竞争力不断增强，2023年‘新三样’产品合计出口首次突破万亿元大关，为经济增长提供了新动能。”德意志银行首席中国经济学家熊奕说。

展望2024年，多位外资金融机构人士表示，支撑中国经济高质量发展的有利条件在不断积累，经济回升向好态势将持续得到巩固。

朱海斌表示，消费将继续成为2024年中国经济增长的主要驱动力。家庭储蓄率有望进一步降至疫情前水平，这将为实际消费增长带来1个百分点的贡献。

德意志银行私人银行部亚洲投资策略主管刘佳认为，在中国一些重点行业，特别是和高科技相关的行业，就业已出现一定程度复苏，因此有望在2024年继续带动消费者信心复苏。

渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示，在工业利润增长和财政支持发力共同作用下，2024年中国制造业和基建投资有望保持相对平稳。

汇丰环球研究大中华区首席经济学家刘晶表示，2024年中美利差有望缩窄，这将为中国货币政策提供更多的空间。

(责编：王震、陈键)

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