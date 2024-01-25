人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

回升向好，多家外资银行看好中国经济

2024年01月25日09:06 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月24日电(记者任军)多家外资金融机构专家表示，去年中国经济主要预期目标顺利完成，相信随着政策加力显效，中国经济有望继续巩固回升向好势头。

中国国家统计局17日发布数据显示，2023年中国国内生产总值（GDP）突破126万亿元，同比增长5.2%。中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅，中国仍是世界经济增长的最大引擎。

“去年8月以来，大部分月份的整体经济数据比预期要好。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌说，“从去年8月中国央行降息、9月降准，到10月宣布增发1万亿元国债，我们看到政策在稳增长方面变得更加积极、更有针对性。”

瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，去年四季度，社会消费品零售总额、出口、基建投资、制造业投资和工业生产的同比增速均有所上行，GDP同比增速小幅超预期。

野村中国首席经济学家陆挺注意到，去年12月中国规上工业增加值同比增长6.8%，环比增长0.52%，好于预期。特别是手机和汽车产量同比增长29.6%、24.5%，有力支撑工业生产数据稳步回升。

出口方面，在全球贸易投资放缓的当下，以人民币计价的中国出口额2023年实现了小幅增长，特别是电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”表现亮眼。“中国制造业在全球市场的竞争力不断增强，2023年‘新三样’产品合计出口首次突破万亿元大关，为经济增长提供了新动能。”德意志银行首席中国经济学家熊奕说。

展望2024年，多位外资金融机构人士表示，支撑中国经济高质量发展的有利条件在不断积累，经济回升向好态势将持续得到巩固。

朱海斌表示，消费将继续成为2024年中国经济增长的主要驱动力。家庭储蓄率有望进一步降至疫情前水平，这将为实际消费增长带来1个百分点的贡献。

德意志银行私人银行部亚洲投资策略主管刘佳认为，在中国一些重点行业，特别是和高科技相关的行业，就业已出现一定程度复苏，因此有望在2024年继续带动消费者信心复苏。

渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示，在工业利润增长和财政支持发力共同作用下，2024年中国制造业和基建投资有望保持相对平稳。

汇丰环球研究大中华区首席经济学家刘晶表示，2024年中美利差有望缩窄，这将为中国货币政策提供更多的空间。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局李云泽：中国金融业开放的大门将越开越大
　　人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）“未来，中国内地金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会变，对外资合法权益的保障不会变，为外资提供更好营商环境的方向不会变，金融业开放的大门将越开越大。”金融监管总局局长李云泽24日在香港第十七届亚洲金融论坛上表示。…
铁路迎来春运节前售票高峰 累计发售春运车票6108万张
　　人民网北京1月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月23日，铁路12306开始发售2月6日（腊月廿七）车票，全国铁路共发售车票1893.7万张，进入春运节前售票高峰，此轮售票高峰预计持续到1月26日。自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票1.9亿张，其中春运期间车票6108万张、同比增长159%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部