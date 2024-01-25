新华社北京1月24日电（记者于文静 郁琼源）春节临近，人们的餐桌和年货购物车里肉食种类丰富，“地上跑的”“水里游的”，国内外产品花样繁多。

根据农业农村部和中国农科院最新统计，我国自主培育的肉牛品种华西牛，近三年冻精市场推广占比17.8%；自主培育的12个南美白对虾新品种，市场占有率达到35%；国产白羽肉鸡品种市场占有率提升到25.1%。

种子是农业的“芯片”。中国种子，其实不只是粮食蔬菜，动物种源也是广义的“种子”。鸡、牛、虾，餐桌上看着普通的这些品种，以前种源不同程度靠进口，白羽肉鸡种源甚至100%依靠“洋种子”。

这是为啥？

吃得少、长得快、得病少、生得多，是“洋种子”的普遍特点。发达国家发展现代畜禽养殖时间早，基础数据和繁育体系强；我国发展现代畜禽养殖只有数十年，虽然核心种源自给率超过75%，但育种技术和效率还有不小差距。

只有核心种源攥在自己手里，才能不管国外形势怎样，咱老百姓的餐桌有保障。

三件“宝贝”是如何一步步通过自主培育、到百姓碗里来的？

正如炒菜需要好的食材、炊具、烹饪技术，育种也要有好的种质资源、科研平台、育种技术。近年来，我国三管齐下，加快产学研合作，步步为营。

以“一只鸡”为例，白羽肉鸡适合做快餐、团餐和加工制品，供给量占我国鸡肉市场半壁江山。历经几十年磨一剑，2021年底三个国产品种通过审定，实现了“从0到1”的突破。如今，自主培育品种市场占有率25.1%，去年还出口坦桑尼亚，试水国际市场。

鸡、牛、虾，这“三鲜”的一小步，是中国饭碗的一大步。

2021年我国实施种业振兴行动以来，着力推动“一年开好头、三年打基础、五年见成效、十年实现重大突破”。

2023年是实施种业振兴行动第三年。“地上跑的”“水里游的”，育种基础打得咋样？

成绩单挺亮眼。全国农业种质资源普查已经完成，其中新发现帕米尔牦牛等畜禽品种资源51个，采集制作水产资源12万多份。

同时，国家海洋渔业种质资源新库建成运行，畜禽种质资源库加快建设。300个种畜禽场站、101个水产原良种场组成良种繁育“国家队”，基本实现猪牛羊禽、鱼虾蟹贝全覆盖。

上述巨大宝库，是我们发展这“三鲜”、培育更多“鲜”的底气。

围绕这些陆海“宝贝”，下一步如何齐发力？

龙头企业将与科研单位、金融机构、种业基地携手，开展关键核心技术攻关和育种联合攻关，农业科研“国家队”将强化应用导向的关键核心技术攻关，提升种源市场竞争力。

“一粒种子可以改变一个世界，一项技术能够创造一个奇迹。”农业科技的进步，终将体现在老百姓餐桌的一蔬一饭，鱼羊为“鲜”。有了“中国芯”加持，中国饭碗、中国味道值得期待！

(责编：王震、陈键)

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