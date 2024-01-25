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从地方两会看加快培育新质生产力

刘美子 金地 周颖 鲁畅 朱国亮 姚子云
2024年01月25日09:09 | 来源：新华社
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2024年注定是向“新”而行的一年。2023年底召开的中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。眼下，地方政府工作报告中“新”字频现，绘制出加快培育新质生产力的“路线图”。

“链”上发力布局新产业

广东提质壮大8个万亿元级产业集群，全国每4辆新能源汽车就有1辆是“广东造”；浙江数字经济核心产业制造业、高新技术产业、战略性新兴产业增加值分别增长8.3%、7%、6.3%；江苏制造业高质量发展指数91.9，位居全国第一……从地方政府工作报告可以看出，2023年多地聚产成“链”，成效明显。

2024年，安徽加快建设量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地，长沙全力建设全球研发中心城市，北京聚力建设国际科技创新中心……多地将以创新驱动助推产业集聚，一批新的增长点、增长极、增长带正加快孕育。

“创新不是‘独角戏’，而是‘大合唱’。”湖南省人大代表、金杯电工股份有限公司副总裁谢良琼建议，推进协同发展，实现产业实力与研发能力的“双向奔赴”。

“一链一策”推动新兴产业提质扩量，战略性新兴产业增加值增长10%以上……看到政府工作报告中提出的新目标，浙江省政协委员、嘉善力通信息科技股份有限公司总经理祁力臧充满期待，“区域资源要素整合是发展之需，要聚力构建协同化的产业体系，统筹推动生物制造、低空经济、集成电路等战略性新兴产业融合发展、创新布局。”

未来产业是培育新质生产力的重要支撑，2024年安徽将启动建设未来产业先导区。“深空探测技术为新材料、商业航天和空天信息领域带来广阔应用前景。”安徽省人大代表、深空探测实验室助理研究员徐孟娇建议，培育企业、政府、高校、科研机构、金融机构等多元参与的科技创新生态系统。

加“数”前行开辟新赛道

数字技术成为引领新一轮产业变革的关键力量。记者从地方两会获悉，多地纷纷拿出新招、实招、硬招，加速“数实融合”。

黑龙江实施制造业数字化转型、中小企业数字化赋能、智能制造试点示范行动，促进“5G+工业互联网”融合发展；安徽发展“数智云网链”等新兴数字产业，加强国家级“数字领航”企业创建；江西实施数字经济核心产业创新提升行动，做强核心元器件、关键电子材料、终端制造等关键链条……

近年来，北京持续推进全球数字经济标杆城市建设，2023年数字经济实现增加值18766.7亿元。北京市政协委员、北京市政协经济委员会主任谢正光表示，北京在数字经济领域形成了一批科技创新成果、汇聚了一批头部企业、培育了一批产业集群、落地了一批示范应用场景，为首都经济社会高质量发展注入了强大动能。

在“数实融合”的背景下，数字经济正在深刻重塑大湾区产业生态格局。“企业发展的数据驱动占比越高，市场敏锐度、新品开发和运营效率、创新动能就越强。”广东省人大代表、唯品会集团党委书记张亮建议，政府要从人才、政策、技术等层面提供支持，进一步释放数字要素动能，激发企业创新动力。

矢志向“新”释放新动能

一系列激发企业创新能力的新举措写入地方政府工作报告。黑龙江提出坚持企业出题、科研解题、市场阅卷，深化“政产学研用”协同创新。黑龙江省政协委员、哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事长康为民建议，政府要在政策保障、校企对接上发挥更大作用，让企业和高校在市场渠道、技术支撑、产品研发等方面实现强强联合、优势互补。

江西将实施重大科技成果熟化与工程化研究项目、科技型企业梯次培育行动。“去年全县实现高能级科研平台覆盖全部主导产业，今年将力争推动年营收2亿元以上工业企业、专业化‘小巨人’企业实现研发机构全覆盖。”江西省人大代表、南昌县县长贾彧超充满干劲。

加快形成新质生产力，离不开人才资源。江苏今年提出深化科技及人才发展体制机制改革、实施高水平创新人才引进培育行动等重点工作。“政府搭舞台，企业提需求，院所搞攻关，这种新生产关系极大提升了科技创新成功率和资源要素利用率。”江苏省政协委员、常州科教城管委会主任祝正庆说。

不少代表委员表示，今年地方政府工作报告既蕴含着加快培育新质生产力的决心，又提出打通新质生产力发展堵点、卡点的举措，相信随着创新活力的涌动，我国高质量发展成色更足。

新华社北京1月24日电

(责编：王震、陈键)
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